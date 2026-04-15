¿Milagro o factible? Esto necesita Real Madrid para remontar la eliminatoria ante el Bayern

El equipo blanco necesita un partido perfecto en Múnich: Vinícius decisivo, explotar espacios del Bayern, solidez defensiva y eficacia en balón parado

Las claves merengues para avanzar a semifinales | Claro Sports

El Real Madrid llega a Múnich para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League con una desventaja mínima en el marcador, pero enorme en la exigencia táctica. El 1-2 de la ida dejó un dato que explica casi todo: el Bayern fue mejor durante muchos tramos, aunque el Madrid aun así produjo 20 remates, nueve a puerta y ocho córners, obligando a Manuel Neuer a firmar nueve paradas. Es decir, la eliminatoria para el equipo blanco no requiere de un milagro este miércoles 15 de abril, sino corregir muy bien dos o tres cosas concretas para seguir con vida: defender mejor los costados, atacar con más limpieza los espacios y convertir el volumen ofensivo en daño real.

También conviene poner el contexto real sobre la mesa: la remontada es posible, pero estadísticamente es muy cuesta arriba. El Madrid solo ha levantado una de las siete eliminatorias europeas en las que perdió la ida en casa, mientras que el Bayern ha superado 29 de 30 cruces tras ganar como visitante en la ida, incluidos 12 de 13 cuando esa renta fue de un solo gol. Además, las remontadas del equipo visitante en la vuelta han sido un fenómeno muy raro en la historia de la Champions, apenas ocho casos contando la era moderna que repasa UEFA.

Un contexto que obliga a un partido casi perfecto

Vinicius debe ser clave para la vuelta | Reuters

El primer dato que condiciona el plan del Madrid es la fortaleza del Bayern en su estadio. El conjunto alemán solo ha perdido uno de sus últimos 28 partidos de Champions en casa y que ha ganado los cinco que disputó como local en esta edición de la Liga de Campeones. A eso se suma un ataque descomunal: 34 goles en 11 partidos de Champions, 57.73% de posesión media y 158 pases al área rival. Ir a Múnich a intercambiar golpes, con el partido roto desde el minuto uno, sería jugar exactamente donde más cómodo se siente el Bayern.

Por eso la remontada del Madrid no pasa por una avalancha ciega, sino por un encuentro más estable y mejor administrado. En la ida, Bayern explotó la presión alta, ganó metros con Kimmich y Olise, y encontró superioridades por fuera, mientras que el Madrid solo creció cuando logró saltar esa primera presión y correr hacia adelante. La clave no es atacar más veces, sino atacar mejor: que cada recuperación tenga sentido, que el equipo no quede largo y que las pérdidas en salida no vuelvan a alimentar al rival, como ocurrió en varios tramos del Bernabéu.

Vinicius, los espacios y el valor de recuperar a Mendy

La remontada no se puede explicar sin un gran Vinicius. No por narrativa, sino por producción. En esta Champions, Vinícius suma 5 goles, 7 asistencias, 75 regates y 52 carreras hacia el área, números que lo convierten en el futbolista más preparado del Madrid para romper una defensa alta y obligar a los centrales a correr hacia su propia portería. El Bayern, pese a su potencia colectiva, solo ha dejado su arco en cero dos veces en 11 partidos europeos y ha permitido 54 remates a puerta, una cifra demasiado alta para un equipo que quiere dominar. Eso sugiere una verdad importante: se le puede llegar mucho si se supera la primera ola de presión.

Carreras sufrió mucho con Olise | Reuters

Ahí entra la segunda gran clave: repetir, en parte, lo que el Madrid hizo contra el City en octavos. Ante el equipo inglés, los blancos avanzaron con un 5-1 global, y en la ida de ese cruce castigaron la presión hombre a hombre con balones largos, rupturas veloces y ataques directos, algo que el propio Valverde explicó tras el 3-0. Mendy fue titular aquel día, y su regreso ahora cobra más valor porque el lado izquierdo sufrió mucho en la ida ante Olise, con Carreras señalado en acciones decisivas y el francés ya de vuelta a los entrenamientos y a la dinámica del grupo. Si Mendy está para jugar, el Madrid gana un defensor más fiable en el uno contra uno y libera a Vinícius para recibir más arriba y más veces en ventaja.

Balón parado, juego aéreo y precisión en las áreas

La tercera vía para el Madrid está en el balón parado y en la calidad de Trent Alexander-Arnold. El equipo blanco acumula 78 córners y 163 faltas lanzadas en esta Champions, además de tres goles de cabeza, mientras que Trent ya suma dos asistencias en el torneo. En la ida, además, fue el madridista con mayor generación de amenaza, con 16 pases progresivos y la asistencia del gol de Mbappé. Si el partido exige derribar una defensa más replegada por momentos, la precisión de Trent en centros tensos, cambios de orientación y acciones a balón parado puede ser la llave para fabricar una ocasión que no nazca del caos, sino del diseño.

Mapa de pases de Trent en la ida ante el Bayern | Sofascore

El cierre del análisis apunta a una conclusión simple: el Madrid necesita un partido completo, no un partido heroico. Necesita que Vinicius gane la banda, que Mendy sostenga el costado si juega, que Trent ponga una o dos pelotas decisivas y que el equipo ataque los huecos que el Bayern deja detrás de sus laterales y entre central y lateral. También necesita que el encuentro no dependa de otra noche sobrenatural de Neuer. En la ida el Bayern ganó, pero aun así necesitó 9 atajadas de su portero, por lo que la eliminatoria sigue abierta por razones futbolísticas muy concretas. El problema para el Madrid es que debe hacerlo en un escenario donde los antecedentes le son muy adversos, pero la esperanza es que hay un camino para hacer daño.

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