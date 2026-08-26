Martín Varini habla del futuro de Ricardo Monreal: “Hoy está con nosotros y está mentalizado”

El técnico de Necaxa habló sobre los rumores alrededor del delantero y explicó la situación que vive antes del próximo partido

El futuro de Ricardo Monreal en Necaxa se mantiene en espera. Martín Varini, entrenador de los Rayos, reconoció que sabe de los rumores sobre una posible salida del delantero, pero señaló que hasta el momento no existe una confirmación y que el futbolista continúa trabajando con el equipo de cara al partido ante Cruz Azul.

Durante una entrevista con Claro Sports por W Radio, el técnico uruguayo explicó que Monreal forma parte importante del proyecto y destacó el proceso que ha tenido desde su llegada al club, después de atravesar etapas con poca continuidad en torneos anteriores.

“Sinceramente no estoy ajeno porque, como decía, hace un par de horas que termina el entrenamiento y el celular explota, pero en estos casos hasta que no se confirme, yo la verdad que he aprendido a ser muy cauteloso”, comentó Varini.

El entrenador aseguró que, por ahora, el delantero permanece enfocado en Necaxa y se prepara para los siguientes compromisos del equipo. “Hoy Monre está con nosotros, hoy Monre ha entrenado con el grupo, está muy mentalizado”, explicó.

Varini recordó que Monreal tuvo dificultades para encontrar regularidad antes de incorporarse a este proceso con Necaxa, donde logró aumentar su participación dentro del plantel.

“Es un jugador que yo valoro y quiero mucho por la persona que es, por el proceso que hemos hecho con él también, donde venía de muchos torneos siendo muy irregular en su rendimiento, en la banca. Un partido, otro partido no. Y creo que con nosotros ha logrado una regularidad muy importante”, señaló.

El técnico añadió que la situación dependerá de lo que ocurra en los próximos días y evitó adelantar una postura sobre una posible negociación. “Es un jugador clave para nosotros, pero la verdad que estoy un poco con esta misma expectativa que me mencionas, de ver si es algo real, si son rumores y si está confirmado. La verdad que no te puedo confirmar nada”, afirmó.

Necaxa busca consolidar su idea de juego en el Apertura 2026

Varini también habló del inicio del torneo y del proceso que atraviesa Necaxa después de su participación en la Leagues Cup. El entrenador reconoció que la carga de viajes y partidos representó un reto, aunque consideró que la experiencia ayudó al grupo.

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“Fue un arranque movido por lo que comentas de la Leagues Cup, que nos suma viajes, nos suma un desgaste que es inevitable, pero creo que a pesar de que no pudimos pasar de fase nos fortaleció mucho como grupo”, explicó.

El técnico destacó que la competencia internacional permitió darle minutos a jugadores que se incorporaron recientemente y mejorar el conocimiento entre los integrantes del plantel.

Necaxa comenzó el Apertura 2026 con seis puntos de nueve posibles, aunque posteriormente enfrentó a León y Pumas, dos equipos que, según Varini, representaron una exigencia distinta dentro del calendario.

“Fue un partido un poco raro con León donde siento que no lo merecimos perder, pero bueno, así fue. Venimos de una gran actuación contra Pumas, donde tengo la sensación de que el equipo lo hizo muy bien y que por pocos minutos se nos escapa un triunfo de visita que era muy importante”, explicó.

Los cambios que realizó Varini para el nuevo torneo

El entrenador también habló de los ajustes realizados en el plantel y en la estructura del equipo. Varini explicó que la idea principal se mantiene, aunque realizaron modificaciones para tener más variantes ofensivas.

“Hubieron pequeños ajustes, no grandes. Creo que incluso los que puedan evaluar mi trabajo aquí en México desde el año en Juárez hay muchos puntos en común que se tratan de mi identidad como entrenador”, comentó.

El estratega señaló que el mercado de fichajes permitió incorporar jugadores con perfiles específicos para cubrir necesidades del equipo.“Hicimos un mercado muy estratégico. Si bien no llegaron jugadores algunos del extranjero, otros del mercado mexicano venían con poco rodaje en sus antiguos clubes, pero eran de un perfil muy específico para lo que nosotros queríamos”, explicó.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Carlos Vargas, González, Pedro Pedraza y Emilio Rodríguez, futbolistas que llegaron para aumentar las opciones dentro del plantel. Varini también explicó que uno de los objetivos fue contar con más alternativas por las bandas, después de haber tenido pocas opciones en esa zona durante el torneo anterior.

El objetivo de Necaxa: regresar a la Liguilla

El entrenador de los Rayos aseguró que el objetivo del semestre es alcanzar la fase final del torneo y competir por un lugar entre los mejores equipos de la Liga MX. “El objetivo claro nuestro en el semestre es poder entrar en Liguilla. Creo que no hay mucha duda con eso”, afirmó.

Sin embargo, Varini señaló que el equipo debe mantener una visión realista debido a las diferencias presupuestales con otros clubes. “Tenemos que ser muy responsables para no generar falsas expectativas. Considerando la calidad de la plantilla que tenemos, la energía de la juventud y el buen trabajo institucional, creo que estamos en condiciones de hacerlo”, explicó.

Necaxa actualmente trabaja con uno de los planteles más jóvenes de la Liga MX, situación que para Varini representa un proceso de crecimiento. “Somos el equipo con menor promedio de edad de la liga y eso lleva a irregularidades. Nuestro desafío es intentar que esas irregularidades en el rendimiento no nos quiten puntos”, comentó.

Varini analiza la salida de mexicanos a Europa

El entrenador también fue cuestionado sobre la dificultad que tienen algunos futbolistas mexicanos para dar el salto al fútbol europeo. Desde su experiencia en Uruguay, Brasil y México, explicó que uno de los factores principales es el mercado interno de la Liga MX. “Más allá de lo que le pueda faltar, creo que el gran tema del fútbol mexicano es el gran poderío que hay en el mercado local”, señaló.

Varini explicó que esa fortaleza económica permite que muchos jugadores tengan menos urgencia por buscar una salida al extranjero.“Del país donde vengo yo es totalmente opuesto. El deseo ferviente de migrar es para mejorar la vida, para mejorar el entorno competitivo. Eso hace que el jugador esté todos los días con la sensación de que tiene que hacer algo más para poder crecer”, indicó.

El entrenador también descartó que exista falta de compromiso en el futbolista mexicano y puso ejemplos de jugadores jóvenes con los que trabajó. “Yo sinceramente no lo he sentido desde mi proceso en Juárez. Jugadores como Diego Campillo, Rafa Fernández, Daniel García, les noté un hambre y una ambición de crecer, de ir a Europa, de progresar y mejorar gigantesca”, comentó.

Varini concluyó que México cuenta con talento, aunque considera que competir en Europa puede aportar otro tipo de experiencia para los jugadores. “Hay mucha calidad en México. Sin duda el tener pocos jugadores en Europa los limita porque por mejor liga que sea, también me tocó trabajar en España y hay una diferencia de nivel con Europa. El jugador pierde un roce que es muy rico”, finalizó.

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