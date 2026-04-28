PSG y Bayern escriben otro capítulo en la Champions League: historia, goles y revancha en semifinales

PSG y Bayern Munich se enfrentan en la ida de semifinales de Champions League con historia reciente, poder ofensivo y una racha favorable para el equipo alemán

El Parque de los Príncipes será el escenario de uno de los partidos más esperados de la temporada. Paris Saint-Germain (PSG) y Bayern Munich abrirán las semifinales de la UEFA Champions League este martes 28 de abril en un duelo que reúne historia, talento y una rivalidad que ha crecido en los últimos años dentro del máximo torneo europeo.

El enfrentamiento no es nuevo. Será la ocasión número 16 en la que ambos clubes se midan en la Champions League, con una ligera ventaja para el Bayern, que domina el historial con nueve victorias por seis del conjunto parisino. Además, el equipo alemán llega con una racha de cinco triunfos consecutivos ante el PSG, incluyendo el 1-2 logrado esta misma temporada en París.

Ambos equipos llegan con argumentos sólidos. El PSG, vigente campeón del torneo busca su segunda final consecutiva tras eliminar a rivales como Liverpool en cuartos de final. Por su parte, el Bayern dejó fuera al Real Madrid en una serie intensa, reafirmando su condición de candidato al título.

Además, PSG recupera piezas clave de cara al duelo ante el Bayern, con el regreso de Vitinha, Nuno Mendes y Achraf Hakimi. El mediocampista portugués superó una inflamación en el talón que lo dejó fuera de los últimos partidos y ya entrenó con normalidad, perfilándose como titular. Por su parte, Hakimi dejó atrás una molestia física tras el juego ante Angers y también trabajó al parejo del grupo, mientras que Nuno Mendes se reincorporó luego de una lesión muscular, dándole a Luis Enrique más opciones para encarar la semifinal.

Un duelo con historia reciente en Champions

Los antecedentes recientes colocan al Bayern como un rival incómodo para el PSG. El club alemán se impuso en la final de 2020 y también eliminó al conjunto francés en los octavos de final de la temporada 2022/23. Sin embargo, el PSG logró avanzar en los cuartos de final de la campaña 2020/21 en una eliminatoria cerrada.

Este nuevo capítulo en semifinales revive esa rivalidad con ingredientes distintos. El PSG ha alcanzado esta instancia por tercera temporada consecutiva, algo inédito para un club francés, mientras que el Bayern disputa su semifinal número 22 en la historia de la competición.

Poder ofensivo y figuras clave

Uno de los aspectos que más llama la atención es el poder ofensivo de ambos equipos. PSG y Bayern comparten el liderato goleador del torneo con 38 anotaciones cada uno, lo que anticipa un partido abierto desde el primer minuto.

En el Bayern destaca Harry Kane, quien atraviesa su mejor temporada en Champions League con 12 goles, además de haber marcado en cinco partidos consecutivos. Enfrente estará una defensa liderada por Marquinhos, quien podría alcanzar los 120 partidos en la competición, igualando un récord histórico.

El duelo entre Michael Olise y Ousmane Dembélé será también uno de los focos en la semifinal entre Bayern y PSG, con dos perfiles ofensivos distintos pero determinantes. Olise suma 44 participaciones de gol en 46 partidos, destacando como generador constante, mientras que Dembélé registra 25 goles en 33 encuentros, con una mejor relación de minutos por anotación que lo posiciona como una amenaza directa.

Finalmente, Luis Díaz emerge como carta clave en el ataque del conjunto alemán, gracias a su velocidad, desequilibrio y experiencia en Europa, perfilándose como un elemento determinante en este tipo de partidos.

El momento de cada equipo

El PSG llega con una racha positiva en sus últimos partidos, manteniendo solidez tanto en liga como en Champions. El equipo de Luis Enrique ha mostrado capacidad para reaccionar en eliminatorias, como lo hizo en rondas anteriores tras superar momentos complicados.

El Bayern, por su parte, atraviesa un momento contundente en resultados. Ha ganado la mayoría de sus partidos en la competición y ha demostrado fortaleza como visitante, con múltiples victorias fuera de casa en Europa.

Más que una semifinal

Este partido no solo define el rumbo hacia la final, también representa una oportunidad para el PSG de romper una tendencia negativa ante equipos alemanes, ya que solo ha ganado tres de sus últimos once enfrentamientos ante clubes de la Bundesliga. Para el Bayern, la eliminatoria es clave para revertir su reciente historial en semifinales, donde ha tenido dificultades en series a doble partido en las últimas temporadas.

El partido en París marcará el inicio de una serie que promete intensidad, goles y momentos decisivos. Dos estilos, dos proyectos y un mismo objetivo: llegar a la final de la Champions League.

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