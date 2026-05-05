Ailton respalda a los Pumas de Efraín Juárez y lanza fuerte critica al fútbol mexicano

El exjugador del cuadro universitario cree que la MLS ya ha superado el nivel actual del fútbol mexicano

El exfutbolista de Pumas, Ailton da Silva, analizó la actualidad del equipo universitario en entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio, donde habló sobre el trabajo de Efraín Juárez, la polémica ante América y el momento que vive el fútbol mexicano. El brasileño, bicampeón con los auriazules, fue directo al abordar los temas que rodean al club en la Liguilla.

Desde el inicio, Ailton defendió la postura de Pumas tras la solicitud de alineación indebida presentada luego del duelo de ida ante América, dejando claro que el club actuó dentro de lo permitido. “Es jugar el juego. Si tú ves que hay una posibilidad de no jugar el segundo juego y ya pasas a la semifinal, pues hay que intentar”, señaló, restando polémica a la decisión.

Sobre el rendimiento del equipo, el exjugador destacó el trabajo que ha realizado Efraín Juárez al frente del conjunto universitario. Ailton aseguró que ha seguido de cerca el proceso del técnico y consideró que los entrenadores mexicanos necesitan mayor respaldo.

“Le dije a la gente que le debería dar tiempo. Hay que dar tiempo más a los entrenadores mexicanos; hay que tener más paciencia”, explicó, al señalar una problemática recurrente en el entorno del fútbol nacional. “Normalmente en México no se tiene paciencia para ese tipo de cosas”, añadió, al comparar el trato que reciben los técnicos locales frente a los extranjeros.

El brasileño también comparó el estilo de Juárez con figuras históricas del banquillo, resaltando su capacidad para transmitir confianza al plantel. “Está mostrando lo que hizo también en Colombia, un buen entrenador; como todo entrenador, tiene sus locuras”, comentó.

En cuanto al partido ante América, Ailton descartó que el resultado haya sido únicamente por errores de manejo de partido, y apuntó al peso del rival. “Estás jugando contra el tricampeón, es un equipo que en cualquier momento te puede vacunar”, explicó, al referirse a la capacidad de reacción del conjunto azulcrema.

Incluso recordó experiencias propias para ilustrar lo que significa enfrentar al América. “Si tú no te pones pilas, el América va y te empata o te gana. Es un equipo grande, no hay que salir de la concentración”, añadió.

Sobre las rivalidades, Ailton ofreció una visión distinta a la percepción general. Aunque reconoció la importancia del duelo ante América, aseguró que para él, el enfrentamiento más especial sigue siendo contra Chivas. “Pumas-América es un clásico, pero para mí como aficionado es más Pumas-Chivas”, afirmó.

El exjugador también aprovechó para analizar el presente del fútbol mexicano, criticando el modelo actual de contratación de extranjeros. “La forma en que se intentó copiar a la MLS ha dañado al fútbol mexicano”, dijo, al señalar que la falta de exigencia ha reducido el nivel competitivo.

En esa misma línea, consideró que la MLS ha dado pasos importantes en su crecimiento y que incluso podría estar por delante del fútbol mexicano. “Para mí, hoy la MLS está un poquito más al frente”, aseguró, mencionando factores como la llegada de figuras internacionales.

Finalmente, Ailton destacó una de las fortalezas de los Pumas actuales: la mentalidad que ha logrado construir su entrenador. “Efraín quita la presión de los jugadores y los hace creer que son más de lo que son”, explicó, comparando este enfoque con el que utilizaba Hugo Sánchez en su etapa como técnico.

Con este panorama, el exjugador ve a Pumas con argumentos para competir en la serie, aunque reconoce la dificultad del reto. La eliminatoria ante América se presenta como una prueba clave para confirmar si el proyecto de Efraín Juárez puede dar un paso más en la Liguilla.

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