Así es el lujoso Chevrolet Corvette Stingray que maneja Uriel Antuna… ¡De más de tres millones de pesos!

El delantero se prepara con mucho estilo para el juego de vuelta entre Pumas y América de los cuartos de final del Clausura 2026

Uriel Antuna se colocó en el centro de la conversación fuera de la cancha en plena serie de cuartos de final del Clausura 2026 entre Pumas y América. El delantero auriazul fue captado este martes al llegar al entrenamiento en Cantera a bordo de un Chevrolet Corvette Stingray, modelo que supera los tres millones de pesos en el mercado mexicano.

El arribo del atacante no pasó desapercibido entre los aficionados y medios presentes en las instalaciones universitarias. Y es que, el vehículo es un descapotable en color blanco con negro y detalles en rojo, completamente deportivo e imposible de no voltear a verlo.

Esta escena aparece en un momento clave para Pumas. El equipo de Efraín Juárez prepara el partido de vuelta ante América, programado para el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. La serie definirá a uno de los semifinalistas del Clausura 2026.

El contexto deportivo también acompaña a Antuna. El pasado domingo, en la ida de los cuartos de final, Pumas y América empataron 3-3 en el Estadio Azteca, resultado que dejó abierta la eliminatoria para el cierre en Ciudad Universitaria.

Antuna marcó uno de los goles de los universitarios en ese encuentro. El atacante aprovechó un rebote de Rodolfo Cota antes del descanso para poner el 1-2 parcial a favor de Pumas, en una noche en la que también anotaron Juninho y Jordan Carrillo por el conjunto auriazul.

El exjugador de Cruz Azul y Tigres vive un tramo de mayor participación con Pumas. Durante la fase regular del Clausura 2026 disputó 16 partidos, acumuló 698 minutos, registró dos goles y tres asistencias, pese a ser suplente durante parte importante del torneo.

La llegada de Antuna a Pumas se hizo oficial a finales de enero, cuando el club lo anunció como refuerzo para el Clausura 2026. Desde entonces, el atacante ha sumado minutos bajo el mando de Efraín Juárez y ha aportado en el cierre del torneo, con participación directa en goles del equipo.

El Chevrolet Corvette Stingray 2026 también tiene datos que explican por qué llamó la atención. La página de Chevrolet México señala que el modelo parte desde 3 millones 213 mil 300 pesos; además, cuenta con motor V8 de 6.2 litros, 495 caballos de fuerza, 470 lb-pie de torque y transmisión automática DCT de ocho velocidades.

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