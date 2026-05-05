La mala suerte de Griezmann: una Champions League y una Liga que se le negó

Eliminado de la Champions League y sin títulos en su última temporada, el francés cierra su etapa rumbo a la MLS

Griezmann se despide del Atlético de Madrid y parte rumbo a la MLS | Reuters

Antoine Griezmann vive el cierre de su etapa con el Atlético de Madrid tras la eliminación del equipo en las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26, luego de caer por marcador global de 2-1 ante el Arsenal. El resultado marcó el final del camino europeo para el conjunto rojiblanco y también la última oportunidad del delantero francés de despedirse con un título en su última campaña con el club.

El atacante francés ya tiene definido su futuro, ya que se ha confirmado que continuará su carrera en el Orlando City de la Major League Soccer a partir de julio de este año. De esta forma, el ciclo de Griezmann con los Colchoneros llegará a su fin tras una temporada en la que no logró sumar títulos.

En el plano local, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de LaLiga, sin posibilidades matemáticas de alcanzar el campeonato. A esto se suma la final de la Copa del Rey disputada en abril, donde el equipo cayó en tanda de penaltis frente a la Real Sociedad, quedando sin opciones en ese torneo.

Griezmann y las oportunidades perdidas

El recorrido de Griezmann en el fútbol español ha estado marcado por resultados cercanos en la lucha por el título de liga, sin lograr consolidarse como campeón en ese certamen. Durante su primera etapa con el Atlético de Madrid, entre 2014 y 2019, el equipo finalizó en tres ocasiones en el tercer lugar (2014-15, 2015-16 y 2016-17) y en dos oportunidades como subcampeón (2017-18 y 2018-19).

En la temporada 2019-20, el delantero se incorporó al Barcelona, donde terminó en segundo lugar en LaLiga. Un año más tarde, en la campaña 2020-21, finalizó en la tercera posición, mientras que el Atlético de Madrid, su exequipo en ese momento, se coronó campeón después de siete años.

Para la temporada 2021-22, Griezmann regresó al Atlético, aunque también tuvo participación con el Barcelona en el inicio del torneo. Ese año, el conjunto culé finalizó en segundo lugar, mientras que los rojiblancos ocuparon el tercer puesto. Ni con uno ni con otro logró el título de LaLiga.

En las campañas posteriores, ya de vuelta completamente con el Atlético, el equipo volvió a quedar cerca sin alcanzar el título. En 2022-23 terminó en tercer lugar, con el Barcelona como campeón; en 2023-24 finalizó cuarto; en 2024-25 volvió al tercer sitio, nuevamente con el Barcelona en la cima; y en la actual temporada 2025-26, el equipo se mantiene en la cuarta posición con el liderato en manos del conjunto blaugrana.

Griezmann: ¿Cuántos títulos ganó con el Atlético de Madrid?

A lo largo de su paso por el Atlético de Madrid, Griezmann logró títulos como la Supercopa de España en 2014, la UEFA Europa League en 2018 —donde anotó un doblete en la final ante el Olympique de Marsella— y la Supercopa de Europa del mismo año frente al Real Madrid. Sin embargo, el campeonato de liga se mantuvo fuera de su palmarés en el fútbol español.

A ello se añade la final de Champions perdida en la 2015-16, cuando el Atlético cayó en penaltis 5-3 frente al Real Madrid. Griezmann fue protagonista al fallar un penalti en tiempo regular, aunque en la tanda no perdonó ante Keylor Navas.

En cuanto a los títulos ganados:

Supercopa de España en 2014, venciendo al Real Madrid por 2-1 global.

venciendo al Real Madrid por 2-1 global. UEFA Europa League 2018, venciendo 0-3 al Olympique de Marsella con doblete de Griezmann.

venciendo 0-3 al Olympique de Marsella con doblete de Griezmann. Supercopa de Europa en 2018, venciendo al Real Madrid 2-4.

Con su salida rumbo a la MLS, el delantero francés cerrará su etapa en el Atlético tras una trayectoria en la que fue protagonista en distintos torneos, pero con la mala fortuna en sus temporadas con el club.

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