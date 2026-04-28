Kompany se queja del penal y señala que la jugada fue “muy debatible”

Kompany analiza el duelo entre PSG y Bayern tras la ida de semifinales de Champions

Vincent Kompany reclama penalti contra el Bayern | Reuters

El partido de ida de las semifinales de la Champions League dejó un encuentro con múltiples goles entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich (5-4). El duelo se disputó en el Parque de los Príncipes, donde ambos equipos plantearon un juego ofensivo que quedará para la historia, sin embargo, una jugada que destacó fue el penalti marcado a favor del cuadro francés.

El técnico del conjunto alemán, Vincent Kompany, no dirigió desde la zona técnica y observó el partido desde la grada. Tras el encuentro, explicó su sentir respecto a esa situación: “No era la posición desde la que me hubiera gustado ver el partido”.

Kompany también relató que intercambió comentarios con Luis Enrique sobre esa experiencia. “Le dije a Luis Enrique que no entiendo cómo le gusta ver el partido desde la grada. Fue un encuentro para la gente que ama el fútbol”, señaló al referirse al desarrollo del juego.

Uno de los momentos que generó discusión fue la decisión arbitral por una mano de Alphonso Davies dentro del área. La acción se produjo tras un intento de bloqueo a un centro de Ousmane Dembélé, lo que derivó en un penalti antes del descanso.

Sobre esa jugada, el entrenador del Bayern expresó su desacuerdo: “Fue muy debatible. El balón golpea primero en el cuerpo y luego en su brazo”, comentó al analizar la decisión arbitral.

El conjunto alemán logró reaccionar en la segunda parte pese a la desventaja en el marcador. Kompany destacó la respuesta de sus jugadores tras recibir varios goles: “Normalmente, cuando encajas cinco goles en una semifinal estás fuera”.

En ese mismo sentido, valoró la capacidad de su equipo para mantenerse en la eliminatoria: “Pero marcamos cuatro y podríamos haber añadido más. Con 5-2 habría sido difícil. Pero ahora, básicamente, es 1-0”, explicó sobre la lectura del resultado.

El partido de vuelta se disputará en el Allianz Arena. De cara a ese encuentro, el técnico anticipó el ambiente y la postura de ambos equipos: “El ambiente en el Allianz la próxima semana será una locura. El PSG no aceptará hacer las cosas de manera diferente y nosotros tampoco. Sólo espero que ganemos”.

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