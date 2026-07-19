Ferran Torres tras ganar el Mundial 2026: “El gol ha sido de 47 millones de personas”

Al terminar la final ante Argentina, el delantero habló sobre el significado de la anotación, el desarrollo del partido y el camino que recorrió durante el torneo

Ferran Torres habla tras su gol ante Argentina | Foto por ANGELA WEISS / AFP

Ferran Torres quedó inscrito en la historia de la selección española después de marcar el gol que le dio a España su segunda Copa del Mundo. Al terminar la final ante Argentina, el delantero habló sobre el significado de la anotación, el desarrollo del partido y el camino que recorrió durante el torneo hasta convertirse en el autor del tanto del campeonato.

El futbolista rechazó atribuirse el mérito de manera individual y dedicó la conquista a todo el país: “Yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí”, expresó después del encuentro.

Torres también habló de lo que representó ganar el título lejos de España. Aunque la final se disputó fuera de casa, aseguró que el plantel encontró la manera de sentir el respaldo de su afición. “Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos lejos de nuestra gente, pero nos hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible”, señaló.

España generó la mayor parte de las oportunidades durante la final, pero el gol tardó en llegar. La selección dirigida por Luis de la Fuente acumuló llegadas y mantuvo el control del balón, mientras Argentina resistió hasta el tramo en el que Ferran encontró el espacio para definir el partido.

El delantero reconoció que la presencia de Lionel Messi aumentó la tensión entre los españoles, debido a la capacidad del capitán argentino para cambiar el rumbo de un encuentro. “Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entras en nerviosismo”, explicó.

A pesar de esa presión, Ferran sostuvo que España mantuvo su propuesta durante todo el partido: “Nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más”, indicó sobre la manera en que el equipo buscó la portería argentina.

El gol también tuvo un significado personal para Torres, quien había tenido anotaciones anuladas y había recibido cuestionamientos durante el Mundial. “Una liberación muy grande. Creo que soy una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito”, declaró.

Ferran cerró su intervención con una referencia a su fe y a la fortaleza que encontró durante la competencia: “Gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece”. Con su anotación ante Argentina, el atacante quedó ligado al segundo título mundial de España.

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