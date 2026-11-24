La federación marroquí anuncia nuevas acciones legales tras perder el título de la Copa Africana, mientras Senegal celebra la resolución del TAS

Marruecos buscará una vía para apelar la decisión | Reuters

La resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que devolvió a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025, abrió un nuevo capítulo en la polémica entre ambas selecciones. Mientras Achraf Hakimi cuestionó el comportamiento de los futbolistas senegaleses y la Federación Marroquí de Fútbol anunció que recurrirá el fallo, Sadio Mané celebró la conquista de su segundo campeonato continental con un mensaje de reconciliación.

Horas antes de conocerse la sentencia, Hakimi compareció en conferencia de prensa con el Paris Saint-Germain, previo al encuentro de Champions League ante la Roma. El capitán marroquí defendió la actuación de su selección y cuestionó la retirada temporal de los jugadores senegaleses tras el penalti concedido a Brahim Díaz durante la final del pasado 18 de enero.

“Cada uno tiene su opinión. Creo que en el fútbol no puedes simplemente abandonar el campo así. Todo el equipo está orgulloso, hemos dejado a Marruecos con la mejor imagen posible. Estamos esperando la decisión y, sea cual sea, tenemos que estar listos para la próxima Copa Africana de Naciones, eso es lo más importante”, declaró el lateral.

Marruecos anuncia nuevas acciones legales contra el fallo del TAS

Una vez conocida la resolución, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) expresó su sorpresa y desacuerdo mediante un comunicado, en el que cuestionó la integridad del procedimiento arbitral. El organismo denunció una supuesta comunicación entre Ulrich Haas, uno de los integrantes del tribunal, y Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, 48 horas antes de conocerse la sentencia. La federación senegalesa negó la existencia de dicha conversación.

La FRMF también lamentó que la resolución no tuviera en consideración los criterios recientes de la FIFA y la International Football Association Board (IFAB) respecto al abandono del terreno de juego sin autorización arbitral. Ante esta situación, anunció que agotará “todas las vías legales disponibles” para impugnar la decisión, entre ellas un posible recurso ante el Tribunal Federal Suizo.

Sadio Mané celebra el título de Senegal y envía un mensaje a Marruecos

En contraste con la postura de la federación marroquí, Sadio Mané publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció el respaldo de los aficionados senegaleses durante los diez meses que transcurrieron entre la final disputada en Rabat y la resolución del TAS.

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“La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo que restituye a Senegal su título de campeón de África nos llena de alegría. Quiero agradecer primero a todo el pueblo senegalés, tanto en el país como en la diáspora. Nos apoyaron desde el primer partido hasta esta decisión. Su confianza nos dio fuerza en los momentos más difíciles”, escribió el delantero.

El futbolista del Al Nassr también reconoció el trabajo de sus compañeros y del cuerpo técnico, antes de dedicar unas palabras a los jugadores marroquíes y hacer un llamado para preservar la relación entre ambos países.

“Envío un mensaje de respeto y aliento al pueblo marroquí y a los jugadores de Marruecos. Hicieron un gran recorrido y pueden estar orgullosos de ello. Les deseo lo mejor para el futuro. Senegal y Marruecos son dos pueblos hermanos. Que la pasión por el fútbol siga acercándonos”.

En la misma línea se pronunció Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, quien aseguró que “el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha hecho justicia al deporte”, al tiempo que manifestó su deseo de reafirmar los lazos de hermandad que unen a su organismo con la federación y el pueblo marroquíes.

Senegal recuperó oficialmente el campeonato que conquistó sobre el terreno de juego gracias al gol de Pape Gueye en la prórroga de la final. Los Leones de la Teranga suman así su segundo título continental, tras el obtenido en la edición de 2021, aunque Marruecos mantiene abierta la posibilidad de prolongar la disputa en los tribunales.