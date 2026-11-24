El delantero mexicano marcó dos goles en los primeros 13 minutos del encuentro para encaminar el triunfo de su equipo en la Champions League de Asia

Julián Quiñones consiguió un doblete. | @Alqadsiah

Julián Quiñones volvió a destacar en la Liga de Campeones de la AFC, después de marcar un doblete en la victoria del Al-Qadisiya por 5-1 sobre el Shabab Al-Ahli, equipo dirigido por el brasileño André Jardine, en el Estadio Al-Rashid, en el compromiso correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos del certamen continental.

El delantero de la selección mexicana necesitó apenas 13 minutos para marcar sus dos anotaciones y encaminar el triunfo del conjunto saudí en territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Tijjani Reijnders, también con un doblete, y Abdullah Al-Salem completaron la goleada, mientras que Mateusão descontó para los locales.

Con este resultado, el Al-Qadisiya llegó a 11 puntos y se colocó en el segundo puesto de la clasificación, únicamente por detrás del Al Ain. Por su parte, el conjunto de André Jardine se quedó con nueve unidades en la quinta posición, tras sufrir una derrota ante su afición.

GOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES 🚀 El mexicano sacó un CAÑONAZO y marcó apenas a los 3 minutos de partido 💥 EN VIVO x ESPN y #DisneyPlus Premium https://t.co/v6TFJEwsLH — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 24, 2026

Julián Quiñones firma un doblete en 13 minutos ante el equipo de André Jardine

El atacante mexicano no tardó en hacerse presente en el marcador. Al minuto 3, Quiñones recibió una asistencia de Musab Al-Juwayr y sacó un disparo de pierna derecha desde fuera del área, que terminó en el ángulo superior izquierdo de la portería del Shabab Al-Ahli. El tanto obligó al equipo de Jardine a modificar su planteamiento desde el comienzo del encuentro.

Diez minutos después, el delantero volvió a aprovechar los espacios que dejó la defensa del conjunto local. Tras un contragolpe y una asistencia de Tijjani Reijnders, Quiñones recibió el balón por el sector izquierdo del área y cruzó su disparo de pierna derecha para establecer el 2-0 al minuto 13.

El Shabab Al-Ahli intentó reaccionar antes del descanso mediante las aproximaciones de Guilherme Bala y Sardar Azmoun. El delantero iraní tuvo dos oportunidades de cabeza, pero no consiguió reducir la diferencia. La defensa del Al-Qadisiya también respondió ante los intentos del equipo de Jardine a través de los tiros de esquina.

¡¡DOBLETE DE QUIÑONES!! ¡¡DOBLETE DE QUIÑONES!! Dos disparos a portería y dos goles para Julián en Champions de Asia 🔥 EN VIVO x ESPN y #DisneyPlus Premium https://t.co/pVSf4s0BHK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 24, 2026

Al-Qadisiya sentencia la goleada sobre el Shabab Al-Ahli

André Jardine recurrió a sus suplentes para buscar una reacción durante el segundo tiempo, pero el conjunto saudí amplió su ventaja al minuto 61. Tijjani Reijnders aprovechó una asistencia de Musab Al-Juwayr para marcar el tercer gol con un disparo desde fuera del área. Diez minutos después, Mateusão descontó para los locales con un remate a corta distancia de la portería.

La respuesta del Al-Qadisiya llegó al minuto 77, cuando Reijnders completó su doblete con un disparo desde el centro del área. Abdullah Al-Salem estableció el 5-1 definitivo al minuto 86, tras recibir un pase en profundidad de Al-Juwayr, quien concluyó el encuentro con cuatro asistencias.

MÁS INFORMACIÓN: Julián Quiñones amenaza récord de Hugo Sánchez

من فرحة لفرحة .. وبينها 11 دقيقة 🤩 #شباب_الأهلي_القادسية | #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة https://t.co/ZkCzWiGm0l — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) November 24, 2026

¿Cómo marcha el Al-Qadisiya de Julián Quiñones en la Champions League de Asia?

La victoria sobre el equipo de André Jardine permitió al Al-Qadisiya escalar hasta el subliderato de la clasificación de la Liga de Campeones de la AFC con 11 unidades. Julián Quiñones contribuyó con dos anotaciones en un triunfo que fortalece las aspiraciones del conjunto saudí de conseguir su clasificación a los octavos de final, mientras que el Shabab Al-Ahli permanece en la pelea por un boleto a la siguiente ronda con nueve puntos.