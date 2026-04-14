Las claves del Barcelona para firmar la remontada ante el Atlético en la Champions League

Más allá de la desventaja ante los colchoneros, en el vestidor azulgrana existe la convicción de que la remontada es posible

Barcelona tendrá que mostrar su ADN y romper el esquema del Atleti | Claro Sports

El Barcelona afronta uno de los retos más complejos de su temporada tras caer 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El equipo dirigido por Hansi Flick visitará el Metropolitano con la obligación de revertir el marcador si quiere mantenerse con vida en la competencia europea.

Más allá de la desventaja, en el vestidor azulgrana existe la convicción de que la remontada es posible. La historia, los antecedentes recientes y el talento del plantel alimentan la esperanza de un club que no levanta la Champions desde 2015 y que ve en esta serie una oportunidad para volver a competir por el título.

La derrota como motor de reacción

El golpe sufrido en el partido de ida no solo dejó una desventaja en el marcador, sino también una profunda carga emocional en el vestidor del Barcelona. La imagen de jugadores como Lamine Yamal visiblemente afectados o de Gavi sin poder contener las lágrimas reflejó el impacto que tuvo la derrota ante el Atlético, en un encuentro donde el equipo sintió que dejó escapar más que un resultado. Esa frustración, lejos de dividir al grupo, ha servido como punto de partida para una reacción interna que busca transformar el dolor en energía competitiva.

Dentro del entorno azulgrana, la derrota ha sido asumida como un llamado de atención que exige una respuesta inmediata en un escenario de máxima exigencia. El discurso de Hansi Flick ha sido clave para canalizar ese sentimiento, reforzando la idea de que la eliminatoria sigue abierta y que el equipo tiene argumentos suficientes para revertirla. La rabia contenida se ha convertido en motivación, en un impulso colectivo que busca trasladarse al terreno de juego con intensidad, concentración y una mentalidad agresiva desde el primer minuto en el Metropolitano.

Flick muestra su apoyo a Lamine Yamal | Gongora/NurPhoto vía AFP

Un equipo acostumbrado a remontar

Más allá del contexto adverso, el Barcelona tiene en su historia reciente múltiples ejemplos que sostienen su confianza en una remontada. Uno de los más significativos ocurrió en 2025, cuando el equipo, también bajo la dirección de Flick, logró revertir un 0-2 en el mismo escenario donde ahora deberá buscar la hazaña, imponiéndose finalmente 4-2 en un partido que marcó el carácter del grupo. Ese antecedente no solo alimenta la ilusión, sino que también funciona como referencia táctica y emocional para un equipo que ya ha demostrado saber responder en situaciones límite.

En la presente temporada, la capacidad de reacción del Barcelona ha sido una constante que define su identidad competitiva. El equipo no solo ha remontado partidos en LaLiga, sino que también ha mostrado esa resiliencia en la Champions, acumulando un total de 10 remontadas en el curso. Este dato no es menor, ya que refleja un patrón de comportamiento en el equipo: incluso en desventaja, mantiene su estructura, insiste en su idea de juego y encuentra la forma de revertir los resultados. Esa combinación de insistencia, talento y convicción será fundamental en un duelo donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Robert Lewandowski puede ser una pieza clave | Reuters

Ajustes urgentes en defensa

Si bien el potencial ofensivo del Barcelona es uno de sus principales argumentos, el equilibrio defensivo se ha convertido en una preocupación que Flick debe resolver de inmediato. Los últimos partidos han dejado en evidencia ciertas fragilidades en la última línea, especialmente en momentos de presión alta del rival o en transiciones rápidas, aspectos que el Atlético de Madrid sabe explotar con precisión. La eliminatoria exige un rendimiento defensivo mucho más sólido, capaz de sostener al equipo mientras busca los goles necesarios para remontar.

A este panorama se suma la incertidumbre en la plantilla. La situación de Gerard Martín, quien salió al descanso en el último compromiso, genera dudas en una zaga que ya cuenta con recursos limitados. Aunque se ha descartado una lesión grave, el margen de maniobra es reducido y obliga al cuerpo técnico a replantear opciones, tanto en nombres como en funcionamiento colectivo. La clave estará en lograr una defensa compacta, bien coordinada y con capacidad de anticipación, que permita al Barcelona mantener el orden sin renunciar a su vocación ofensiva en un partido que exige equilibrio total.

Antecedentes que mantienen viva la ilusión

La historia del Barcelona en Champions también ofrece motivos para creer. El equipo ha logrado remontar eliminatorias tras perder por dos goles en cinco de doce ocasiones, una estadística que mantiene viva la esperanza, aunque la mayoría de esas hazañas se dieron como local.

En el plano deportivo, el equipo recuperará piezas importantes. Frenkie de Jong podría volver al medio campo, mientras que Pedri llegará en condiciones óptimas tras descansar en Liga. Aunque la baja de Pau Cubarsí representa un reto, el Barça confía en su calidad colectiva para competir.

El desafío en el Metropolitano será mayúsculo, pero el Barcelona ha demostrado que sabe responder en escenarios límite. Con talento, historia y convicción, los azulgranas buscarán escribir una nueva página en su historia europea y mantenerse en la lucha por la Champions League.

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