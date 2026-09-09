Pumas frena llegada de Memote Martínez a Tigres; Vucetich confirma que el delantero quiere salir

“Pumas mantiene su postura sobre Guillermo Martínez, mientras Tigres busca concretar el fichaje del delantero mexicano”

Memo Martínez lo buscarían los Tigres | Imago 7

Tigres quiere cerrar a Guillermo ‘Memote’ Martínez como uno de sus últimos refuerzos para el Apertura 2026, pero apareció un obstáculo en las negociaciones: Pumas no ha aceptado desprenderse del delantero mexicano, según reveló Víctor Manuel Vucetich.

“He hablado con él (Memote) y definitivamente que el obstáculo a lo mejor está siendo ahorita la gente de Pumas, a lo mejor no lo quiere soltar”, dijo el entrenador de Tigres ante los medios de comunicación.

Las declaraciones llegaron precisamente cuando Tigres trabaja contrarreloj para completar su plantilla. La directiva auriazul pretende incorporar un delantero mexicano y Memote Martínez se convirtió en una de las principales alternativas para entregarle a Vucetich una nueva referencia ofensiva.

MÁS INFORMACIÓN: Tigres llegará al Clásico Regio sin encontrar al relevo de Gignac

Vucetich confirma negociaciones de Tigres por Memote Martínez

La posibilidad de ver a Guillermo Martínez con la camiseta de Tigres dejó de ser solamente un nombre colocado alrededor del mercado. Vucetich confirmó que existen conversaciones para intentar concretar su llegada y señaló directamente a Pumas como el principal impedimento para avanzar en la operación.

“No sé cuáles sean los motivos o lo que pudiera ser, puede ser que tenga sus razones. Creo que el impedimento ahorita viene siendo por parte de ellos. Nosotros no somos el impedimento. Se ha estado ofreciendo, se ha estado hablando”, destacó Vucetich después de la práctica del miércoles.

El entrenador tampoco reveló las condiciones económicas de la propuesta ni los motivos por los que Pumas todavía no ha dado luz verde. La postura del club universitario se convirtió así en la pieza que falta para determinar si la operación puede avanzar en el último día para realizar el movimiento.

Memote Martínez quiere jugar con Tigres

Vucetich reveló además otro detalle importante alrededor de las negociaciones: el entrenador ya tuvo comunicación directamente con Guillermo Martínez y, según explicó, el delantero tiene intención de convertirse en jugador de Tigres.

MÁS INFORMACIÓN: Emiliano Gómez y sus inesperados refuerzos para el Apertura 2026

“El jugador quería venir para acá, entonces, pero aquí la directiva del equipo de Pumas a lo mejor es la que no está con esa certeza”, confesó el Rey Midas.

La voluntad del futbolista facilitaría una parte de la operación, pero no resulta suficiente mientras Pumas mantenga su postura. Memote tiene contrato y continúa dentro de los planes del conjunto universitario, por lo que cualquier salida necesita un acuerdo entre las directivas.

¿Por qué Tigres quiere fichar a Memote Martínez?

La búsqueda responde a una de las principales necesidades que Vucetich detectó desde su llegada: Tigres necesita gol para salir del mal momento. Después de siete jornadas del Apertura 2026, los felinos apenas han conseguido una victoria y su producción ofensiva no ha sido suficiente para sacarlos de la parte baja de la clasificación.

Memote representa además una alternativa mexicana para el centro del ataque. El delantero estuvo con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, aunque durante el Apertura ha tenido poca participación con Pumas y acumula solamente 54 minutos de actividad. Su condición de futbolista mexicano también resulta importante para la construcción final de la plantilla auriazul.

Tigres va contrarreloj por sus últimos refuerzos

Las negociaciones por Guillermo Martínez aparecen en las últimas horas disponibles para realizar movimientos dentro de la Liga MX. Tigres ya trabajó para incorporar al uruguayo Emiliano Gómez, procedente del Puebla, como su última apuesta extranjera y ahora busca complementar el ataque con un delantero mexicano.

El problema es el reloj. Con el mercado llegando a su límite, la directiva necesita convencer a Pumas para desprenderse de Memote y completar una operación que, de acuerdo con Vucetich, cuenta con el deseo del propio futbolista de llegar a Monterrey.

Tigres quiere a Memote. Memote, según Vucetich, quiere jugar con Tigres. La pieza que falta es Pumas. Y con el cierre del mercado encima, el tiempo se convirtió en el rival de la negociación.

Te puede interesar: