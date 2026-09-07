¿Un aspersor para Mourinho? El curioso regalo que recibió el técnico previo al Real Madrid vs Inter

Un periodista tuvo un gesto con José Mourinho tras darle un regalo que recuerda la histórica victoria del Inter ante el Barcelona en Champions League

José Mourinho enfrentará al Inter en la Champions League | Reuters

La conferencia de prensa previa al Real Madrid vs Inter de este martes 8 de septiembre, bajo el marco de la primera jornada de la Champions League, dejó un momento peculiar: el periodista italiano Tancredi Palmeri le regaló un aspersor a José Mourinho con los colores nerazzurri para recordar la histórica victoria que tuvo el equipo de la Serie A frente al Barcelona en el Camp Nou, en la edición 2010 de la máxima competencia de clubes de Europa.

El regalo del periodista causó diversas interpretaciones; sin embargo, el mismo Tancredi Palmeri explicó más tarde el significado detrás del aspersor que recibió José Mourinho en la sala de conferencia del Estadio Santiago Bernabéu.

“Estaba planeado. No es que yo tenga normalmente aspersores en mi casa, así que tuve que buscarlos. También tuve que buscar las dos bandas negras y azules con los colores del Inter”, indicó más tarde el periodista en el programa de radio Otra Ronda de Radio Marca. “Era como un homenaje, un buen augurio. Cuando hizo lo que hizo Mourinho en ese momento, le puso una sonrisa en la cara a un familiar muy cercano que estaba viviendo el dolor peor que un papá puede vivir. Yo siempre quise decir: cuando tenga la ocasión, quiero hacerle un homenaje a José”.

El Inter que dirigía José Mourinho en 2010 venció a un Barcelona que acudía como amplio favorito en la semifinal de la Champions League. El técnico salió a celebrar con el resto de su equipo; sin embargo, los aspersores del Camp Nou empezaron a funcionar en ese instante, una situación que no inmutó al técnico lusitano, quien dejó una de las imágenes más recordadas en la historia de la competencia europea.

Tancredi Palmeri admitió que estuvo 16 años esperando a que el Inter se enfrentara contra alguno de los equipos de Mourinho para darle un obsequio; sin embargo, la idea del regalo se le vino a la mente después de pensar tanto tiempo en el objeto adecuado para un entrenador que puede tener absolutamente todo.

“A una persona que tiene todo, que puede comprarse todo, ¿qué le regalas?”, reflexionó el periodista italiano sobre el motivo de darle un aspersor al entrenador del Real Madrid.

Un periodista del Inter le regala un aspersor a Mourinho como recuerdo de su clasificación en el Camp Nou#UCLxDAZN pic.twitter.com/dv2BaZQ1QF — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2026

Con respecto al partido de esta semana en la Champions League, Palmeri entiende que la situación no pinta nada bien para el equipo de la Serie A debido al potencial que arrastra el Real Madrid.

“Se vio que sabe jugar y tiene hambre, así que es la peor situación para el Inter. No me sorprendería de nada si la furia del Real Madrid se liberara mañana en el Bernabéu”, sentenció. “Es el partido más difícil que tienes, donde te puedes permitir perder. Porque el Madrid es el Madrid, es el Madrid de Mourinho y está súper enfadado”.

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