Real Madrid vs Inter en vivo: horario y dónde ver la jornada 1 de la Champions League 2026

El Real Madrid de Mourinho recibirá al Inter de Milan en el Estadio Santiago Bernabéu en el inicio de la competencia de clubes más importante de Europa

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El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu con la misión de dejar atrás el tropiezo ante el Real Betis y comenzar con el pie derecho su camino en la Champions League. El partido de este martes 8 de septiembre frente al Inter de Milán tendrá suficiente morbo de por medio debido a que José Mourinho tendrá un reencuentro con una institución que conoce a la perfección.

El conjunto blanco llegará a esta cita con la obligación de responder tras la derrota 1-0 ante el Real Betis, un resultado que aumentó la presión sobre un ataque encabezado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham. El cuadro merengue buscará recuperar sensaciones en el escenario europeo y demostrar que cuenta con los argumentos necesarios para competir desde el inicio ante uno de los pesos pesados del continente.

El Inter de Milán, por su parte, aterrizará en Madrid con la confianza que le dejó su remontada ante el Napoli. El conjunto nerazzurro se impuso 3-2 después de superar una desventaja de dos goles, con Lautaro Martínez como una de las figuras del triunfo. El duelo pondrá frente a frente la velocidad de Mbappé y Vinícius con la solidez de la línea de tres defensas del cuadro italiano, además del peligro de Lautaro y Marcus Thuram. Dos gigantes de Europa se encontrarán en el Bernabéu con la obligación de marcar territorio desde la primera jornada.

Horario y dónde ver en vivo Real Madrid vs Inter Milan en la jornada 1 de la Champions League

¡Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan este martes 8 de septiembre en la primera jornada de la Champions League! El partido entre dos gigantes del fútbol europeo marcará el inicio de un nuevo camino hacia la gloria en una competencia que no permite errores. Con 36 equipos en busca de uno de los ocho boletos directos a los octavos de final, cada partido tendrá un peso determinante desde el primer minuto y el choque entre merengues e italianos promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la fecha.

En Claro Sports podrás seguir todos los detalles del Real Madrid vs Inter de Milán con nuestro clásico minuto a minuto, una cobertura que llevará hasta ti la información más relevante de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego. Disfruta estadísticas, análisis, comentarios y las acciones más importantes al momento para no perderte ningún detalle de este esperado encuentro de la Champions League.

México : 13:00 horas. | TNT Sports y HBO

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Alineaciones probables del Real Madrid vs Inter Milan para el partido de Champions League 2026

El Real Madrid de José Mourinho afronta un dilema táctico tras un inicio de temporada que pone bajo la lupa su apuesta por el 4-2-3-1. El técnico portugués eligió este sistema como punto de partida, una fórmula que Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa intentaron implementar la temporada pasada sin conseguir los resultados esperados. La reciente derrota podría llevar al estratega lusitano a replantear su propuesta y recuperar el 4-3-3, esquema que el conjunto merengue domina desde hace varios años y que podría ofrecerle mayor equilibrio ante un escenario de máxima exigencia.

Del otro lado, Cristian Chivu tampoco tendría definido por completo el planteamiento del Inter, aunque el 3-5-2 aparece como una de las principales alternativas para el conjunto italiano. Este sistema recuperaría la tradicional línea de tres defensas que ha marcado parte de la identidad del equipo, con la intención de cerrar espacios y competir ante el poder ofensivo del cuadro blanco. El gran desafío para el técnico rumano será comprobar si esta estructura tiene los argumentos suficientes para contener a las estrellas del Real Madrid.

Real Madrid : Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Federico Valverde, Yan Diomande, Vinicius y Kylian Mbappe.

: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Federico Valverde, Yan Diomande, Vinicius y Kylian Mbappe. Inter Milan: Josep Martinez, Benjamin Pavard, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Luis Henrique, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Petar Sucic, Carlos Augusto, Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Inter Milan y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Real Madrid parte como favorito para conseguir la victoria ante el Inter en el Estadio Santiago Bernabéu, con un momio de -167, mientras que el empate aparece en +320 y un triunfo del conjunto italiano como visitante alcanza +410. Las cifras reflejan una mayor confianza en el cuadro español, aunque la diferencia no descarta un partido competido ante un rival con capacidad para poner en aprietos a los locales.

En cuanto al pronóstico de goles, las apuestas también anticipan un partido con producción ofensiva, ya que el mercado coloca en -188 la posibilidad de que se registren más de 2.5 anotaciones, mientras que el escenario de menos de 2.5 goles tiene un momio de +145. La tendencia favorece un encuentro abierto y con opciones frente a las porterías, un escenario que puede beneficiar al Real Madrid por su condición de local y su potencial en ataque.

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