Champions League 2026, jornada 1 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de la fase de liga

El máximo torneo de clubes vuelve con varios partidos destacados además de la participación de Gimenez y Fidalgo como representantes mexicanos

Así se jugará la jornada 1 de la Champions League 26-27. | Claro Sports.

La UEFA Champions League 2026-2027 comienza su fase de liga con 18 partidos distribuidos entre el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, una jornada que tendrá desde el arranque enfrentamientos entre clubes que buscan ubicarse dentro de los primeros lugares de la clasificación. Será la tercera temporada bajo el sistema de liga única con 36 participantes.

Cada equipo disputará ocho encuentros durante esta etapa, cuatro como local y cuatro como visitante. Los primeros ocho de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones nueve y 24 deberán superar los playoffs a doble partido para continuar en el torneo. La fase de liga concluirá el 27 de enero de 2027.

Champions League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la fase de liga?

La primera jornada tiene varios partidos que concentran la atención. Real Madrid recibe al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, un encuentro que también supone el reencuentro de José Mourinho con uno de los clubes que dirigió. Kylian Mbappé será uno de los nombres a seguir en el conjunto español, mientras que Lautaro Martínez aparece entre las referencias ofensivas del equipo italiano.

Para la afición mexicana también habrá atención en Porto vs Manchester City, donde Santiago Giménez inicia su recorrido europeo con el conjunto portugués, así como en Lille vs Betis, con Álvaro Fidalgo en el equipo español que vuelve a esta competencia tras 20 años de ausencia. De hecho, estos dos conjuntos se verán las caras el 14 de octubre en lo que podría ser un duelo de mexicanos en el máximo torneo a nivel de clubes.

Volviendo a la actividad de la fecha 1, el miércoles sobresalen los encuentros Barcelona vs Feyenoord, Liverpool vs Atlético de Madrid y Napoli vs Arsenal. Lamine Yamal comenzará el torneo a dos goles de igualar el registro de Mbappé como máximo anotador de Champions para un jugador de 20 años o menos, en una temporada donde el cuadro culé quiere dar ese paso al frente que le ha faltado los últimos dos años en el torneo europeo. A la par, Reds y Gunners siempre son animadores mientras que con los Colchoneros seguirá el morbo de la telenovela de Julián Álvarez.

Los encuentros tendrán dos ventanas principales en México: 10:45 y 13:00 horas, tiempo del centro del país. La cobertura televisiva y por streaming estará distribuida entre FOX, FOX One, TNT, Space y HBO Max, dependiendo de cada partido. A su vez, para Centro y Sudamérica podrás seguir la transmisión de la Champions League a través de ESPN y Disney+, mientras que en Estados Unidos, Paramount+, TUDN y DAZN son las poseedoras de los derechos de la Liga de Campeones.

Partidos del martes 8 de septiembre

Club Brujas vs. Aston Villa | 10:45 horas México y Centroamérica, 11:45 Colombia, 13:45 Argentina, 12:45 (ET) y 9:45 (PT) | HBO MAX

AEK Atenas vs. LASK | 10:45 horas México y Centroamérica, 11:45 Colombia, 13:45 Argentina, 12:45 (ET) y 9:45 (PT) | FOX Y FOX ONE

Real Madrid vs. Inter de Milán | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

FC Porto vs. Manchester City | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Borussia Dortmund vs. Villarreal | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

Lille vs. Betis | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Partidos del miércoles 9 de septiembre

Barcelona vs. Feyenoord Rotterdam | 10:45 horas México y Centroamérica, 11:45 Colombia, 13:45 Argentina, 12:45 (ET) y 9:45 (PT) | FOX Y FOX ONE

Stuttgart vs. Viking Stavanger | 10:45 horas México y Centroamérica, 11:45 Colombia, 13:45 Argentina, 12:45 (ET) y 9:45 (PT) | HBO MAX

Liverpool vs. Atlético de Madrid | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

PSG vs. Slovan Bratislava | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Napoli vs. Arsenal | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

Sporting de Lisboa vs. Galatasaray | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

Partidos del jueves 10 de septiembre

Fenerbahçe vs. Roma | 10:45 horas México y Centroamérica, 11:45 Colombia, 13:45 Argentina, 12:45 (ET) y 9:45 (PT) | HBO MAX

PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk | 10:45 horas México y Centroamérica, 11:45 Colombia, 13:45 Argentina, 12:45 (ET) y 9:45 (PT) | FOX Y FOX ONE

Bayern de Munich vs. Bodo/Glimt | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Manchester United vs. Sabah | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

Slavia Praga vs. Lens | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | FOX Y FOX ONE

Como vs. RB Leipzig | 13:00 horas México y Centroamérica, 14:00 Colombia, 16:00 Argentina, 15:00 (ET) y 12:00 (PT) | HBO MAX

¿Cuándo son las eliminatorias de la Champions League 2026- 2027? Calendario

Una vez concluida la fase de liga, los equipos que terminen del noveno al lugar 24 disputarán los playoffs de eliminación directa, mientras que los ocho primeros tendrán su boleto asegurado para los octavos. Los clubes ubicados del puesto 25 al 36 quedarán fuera de las competiciones europeas.

Los playoffs y las siguientes tres rondas se jugarán con series de ida y vuelta. La única excepción será la final, programada para el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid, escenario que recibirá por segunda ocasión el partido por el título de la Champions League.

Ronda Fechas Playoffs de eliminación directa 16 y 17 de febrero / 23 y 24 de febrero de 2027 Octavos de final 9 y 10 de marzo / 16 y 17 de marzo de 2027 Cuartos de final 6 y 7 de abril / 13 y 14 de abril de 2027 Semifinales 27 y 28 de abril / 4 y 5 de mayo de 2027 Final 5 de junio de 2027

De esta manera, la Champions League 2026-2027 recorrerá prácticamente nueve meses desde las rondas clasificatorias hasta la final, mientras que para los 36 participantes de la fase de liga el camino principal comienza este 8 de septiembre con la búsqueda de un lugar entre los ocho primeros y el pase directo a octavos de final.

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