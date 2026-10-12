Resultados de loterías y chances en Colombia: números que cayeron y ganadores | 11 de octubre de 2026
Como suele suceder durante los domingos, la atención se concentró en los sorteos de la gran variedad de chances.
El domingo ha llegado y, como es normal cada semana, la actividad de los juegos de azar en Colombia tiene algunas variaciones con respecto al resto de los días. Las loterías principales toman un receso y alistan sus sorteos para la semana que está por arrancar. Es así que todos los reflectores se van con la gran variedad de chances que siempre dejan ganadores por todo el país.
Resultados de chances
- Astro Luna: 9922 – Acuario
- Fantástica Noche: 3624-3
- Cafeterito Noche: 2301-3
- Pick 4: 7797
- Pick 3: 648
- Motilón Noche: 0481-2
- Caribeña Noche: 0468
- Sinuano Noche: 3713-9
- Culona Noche: 3381
- Pijao de Oro: 5477-8
- Paisita Noche: 7299
- Chontico Noche: 7503-6
- Dorado Noche: 1140-7
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¿Por qué no se juegan loterías principales el domingo?
Esta decisión de no tener loterías principales los domingos obedece a dos motivos, uno que es logístico y otro que tiene que ver con la comercialización de los productos. Sobre lo primero, hay que tener en cuenta que la realización de un sorteo de primera importancia requiere reunir una buena cantidad de gente para que todo salga en orden y alineado a los estándares de calidad y transparencia ideales. Esa tarea de vuelve más complicada y costosa un domingo.
Lo segundo es un hecho ya comprobado y está orientado a la venta de juegos de azar. Los domingos son dedicados por la mayoría de personas a actividades distintas a las de la semana, aprovechando para pasar tiempo con la familia y salir de casa. Es un hecho que estos productos pasan a un segundo plano y se dificulta la comercialización.
Premios de lotería en Colombia: cómo reclamarlos
El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.