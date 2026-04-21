Hansi Flick rompe el silencio sobre su futuro con Barcelona: renovar, ganar la Champions League y retirarse

El Barcelona de Hansi Flick quedó eliminado en la Champions League en cuartos de final, sin embargo todavía es el principal candidato para ganar LaLiga

Hansi Flick quiere renovar con Barcelona | Reuters

Pese a que todo apuntaba a que Hansi Flick renovaría con el FC Barcelona, el técnico alemán se mantuvo cauteloso durante varios meses al evitar confirmar su continuidad. Sin embargo, tras una larga espera, este martes 21 de abril lo dejó claro en conferencia de prensa: sí continuará en el club, impulsado principalmente por su objetivo de conquistar la UEFA Champions League con la institución catalana antes del retiro.

El Barcelona fue eliminado en los cuartos de final de la máxima competición europea, pero aún mantiene vivas sus aspiraciones en LaLiga, torneo que lidera con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid. En la previa del partido de este miércoles 22 de abril ante el RC Celta de Vigo, Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación para analizar el compromiso doméstico y, de paso, confirmar de forma contundente que su renovación es inminente.

“Mi plan es renovar. Soy sincero al cien por cien. Será mi último paso en mi carrera. Me siento muy bien. Me gustaría renovar, pero no es momento de hablar de esto ahora”, declaró el técnico del combinado azulgrana.

Hansi Flick presume un palmarés amplio, sin embargo el más importante hasta la fecha es la ‘Orejona’ que ganó en la temporada 2019/20 con el Bayern Munich. Ese antecedente marca el objetivo que persigue ahora al frente del Barcelona: volver a levantar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo con el conjunto catalán. Bajo este contexto, el entrenador señaló que el mercado de fichajes del próximo verano tendrá un papel clave para reforzar la plantilla y aumentar las opciones de competir por los principales títulos.

“Para mí es un gran sueño ganarla con el Barça. Me gustarían dos cosas. La primera es ganar la Champions, y creo que podemos hacerlo en los próximos años. Hay que tomar las decisiones adecuadas, en el mercado de fichajes… sin hacer tonterías. Hay que tomar las decisiones correctas. Tenemos potencial para mejorar. Hay una buena estructura. Y lo segundo que quiero es ser el entrenador del Barcelona cuando el Camp Nou esté acabado, que no sé cuándo será. Tiene que ver con el rendimiento. Lo hago lo mejor posible. Estoy muy contento y estoy feliz por cómo funciona todo aquí. Es como formar parte de una gran familia. Ahora hay que centrarse en lo que nos resta”, indicó Hansi Flick.

Cabe recordar que el estratega teutón adelantó el pasado 17 de marzo que el Barcelona sería su último club como técnico profesional, una declaración que dejó entrever su intención de renovar. Meses atrás, el entrenador había evitado hablar de su futuro al considerar que antes de tomar una decisión necesitaba conocer el desenlace de las elecciones para elegir al presidente del conjunto azulgrana. Con la continuidad de Joan Laporta, quien expresó su interés en renovar al técnico alemán, todo indica que la firma en el nuevo contrato será sólo cuestión de tiempo.

“Cada temporada es un viaje. Puedes tener una derrota así… el equipo es joven. La eliminación en la Champions fue dolorosa. Pero tenemos que hacerlo lo mejor posible en los próximos partidos y también en la próxima temporada. Esto nos debe motivar. Tenemos que mejorar. Estoy orgulloso de mi equipo. Ahora nos centramos en LaLiga, tenemos ventaja pero no está cerrada aún. No será fácil. Queremos jugar lo mejor posible. Hay que darlo todo. Todos están orgullosos del equipo porque lo dio todo. Pero es doloroso”, sentenció.

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