Sergio Bueno pone a las Chivas como el candidato número uno al título: “Juegan como un relojito”

El técnico ve muy apretada la lucha rumbo a la Liguilla del Apertura 2026, pero ve al Rebaño por encima de las posibilidades de América, Cruz Azul y Toluca

Sergio Bueno ve a las Chivas, listas para el título del Apertura 2026. | Imago 7

Las Chivas de Guadalajara se han convertido en uno de los equipos que más convencen a Sergio Bueno por su funcionamiento colectivo. El entrenador mexicano reconoció que el conjunto rojiblanco tiene una identidad de juego que lo distingue de otros candidatos al título del Apertura 2026 de la Liga MX, donde América, Cruz Azul y Toluca también se encuentran en la pelea por los primeros lugares.

Durante una entrevista exclusiva con el programa Peloteando de Claro Sports, Bueno analizó el cierre del campeonato y destacó el trabajo del Guadalajara, al que considera el equipo que mejor ha logrado consolidar su estilo de juego. Para el estratega, el conocimiento entre sus futbolistas y el equilibrio que han mostrado son factores que podrían marcar diferencias en la Liguilla.

“A mí el que más me llena es el equipo tapatío. Es un equipo que domina mucho más que los demás un estilo de juego. Es un equipo muy equilibrado; de ahí que está empatado en puntos, tiene una muy buena diferencia de goles, es la mejor defensiva de todos estos equipos que van liderando el campeonato”, declaró el entrenador, quien también reconoció el trabajo realizado por el cuerpo técnico rojiblanco.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención del técnico fue la coordinación que existe entre los futbolistas del Guadalajara. Bueno considera que Chivas ha conseguido una estructura colectiva que le permite mantener un funcionamiento definido, además de contar con jugadores que conocen sus responsabilidades dentro del terreno de juego.

“Creo que estos jugadores se conocen ya de memoria, juegan ahora sí que como un relojito, están bien afinados, tienen un gran entrenador que los ha hecho funcionar de manera muy importante, así que ese es el que más me gusta en cuestión de su funcionamiento general, global”, explicó el estratega durante la conversación con Claro Sports. Además, aseguró que el equipo cuenta con futbolistas importantes en cada una de sus líneas.

Sin embargo, su preferencia por el estilo de Chivas no significa que coloque al Guadalajara como el principal aspirante al campeonato. Al comparar las posibilidades de los equipos que buscan el título, Bueno puso al Toluca por delante del conjunto rojiblanco y del América. “Inclusive en este momento me atrevería yo a candidatear más al Toluca, después a las Chivas y posteriormente al América”, señaló.

El técnico tampoco descartó a los Diablos Rojos pese a los resultados de sus últimas jornadas. “Me parece que es una plantilla también sumamente poderosa que, si bien arrastra una racha de muchos juegos sin ganar en las últimas jornadas, siempre está insinuando el poderío de su plantel”, comentó. Bueno confía en que Toluca pueda recuperar su nivel durante la fase final, donde considera que su plantel y la localía podrían ser factores importantes.

¿Qué dijo Sergio Bueno sobre América y Cruz Azul como candidatos al título?

En cuanto a Cruz Azul, Sergio Bueno lo consideró uno de los principales candidatos al campeonato por la calidad y profundidad de su plantilla. El entrenador señaló que los celestes han recuperado futbolistas importantes en el cierre de la fase regular, además de mostrar una mejoría en su funcionamiento después de atravesar dificultades durante jornadas anteriores. “El Cruz Azul es un gran candidato al título, tiene una plantilla sumamente relevante, importante, muy completa”, afirmó.

Sobre el América, Bueno destacó la jerarquía que suele mostrar el conjunto azulcrema en las fases definitivas y la cantidad de alternativas que tiene en su plantel. “Sabemos lo que es, la jerarquía con la que se manifiesta ya en instancias importantes y sobre todo porque cuenta con una gran nómina que duplica el número de jugadores en cada uno de sus puestos”, expresó. Aunque reconoció el potencial de las Águilas, el entrenador reiteró que el funcionamiento colectivo de Chivas es el que más le convence de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Pide reducir a cinco los extranjeros en la Liga MX y cuestiona el reglamento

Durante la entrevista, Sergio Bueno también cuestionó la complejidad del reglamento de la Liga MX, particularmente después de la polémica por los cambios de registro y numeración de futbolistas del América. El entrenador consideró que las disposiciones actuales pueden provocar interpretaciones equivocadas entre los aficionados y los propios integrantes del futbol mexicano. “Hay un enredo importante, porque obviamente se presta a muchas confusiones. Te tienes que meter a fondo en el reglamento para entender por qué un jugador que apareció con un número en la Primera División después lo tienen que regresar a la sub 20 para que le pueda abrir un espacio a un jugador de reciente llegada”, manifestó.

Bueno también se refirió a las declaraciones de Antonio Mohamed sobre el caso, aunque señaló que la Federación ya había aclarado que el América no cometió ninguna irregularidad. “A lo mejor el Turco Mohamed no se metió tan a fondo en ello y logró levantar polvo de algo que de fondo no está bien. No está bien que haya tanto enredo para poder reglamentar los registros de los jugadores”, expresó. Además, pidió que las normas sean más simples para facilitar su comprensión.

El estratega propuso regresar al límite de cinco futbolistas extranjeros por equipo y fortalecer el desarrollo de jugadores mexicanos. Como ejemplo, recordó su etapa en Jaguares de Chiapas, donde aseguró que encontró más de 20 extranjeros en el plantel, incluidos tres porteros sudamericanos. “Abrieron la puerta de forma importante para que el número de extranjeros se incrementara de golpe y bien podrían hacer lo contrario: meter reversa y regresar a los cinco extranjeros con los que se jugaba antes”, sostuvo. También pidió priorizar las divisiones inferiores, mejorar la capacitación de quienes desarrollan talento y revisar la eliminación del ascenso y descenso, una medida que considera perjudicial para el futbol nacional.

Bueno analiza la crisis del Atlante y respalda el proyecto de Miguel Herrera

Otro de los temas abordados fue la situación del Atlante, equipo al que Sergio Bueno estuvo ligado como futbolista y al que dirigió en dos oportunidades. El entrenador reconoció las dificultades que atraviesan los Potros de Hierro y consideró que parte de sus problemas se explican por la conformación de una plantilla con jugadores de poca experiencia en Primera División. “Es un equipo con una gran historia dentro del fútbol mexicano y quizás está sufriendo las consecuencias de haberse armado al vapor, con jugadores con poca experiencia en la Primera División. Desde el arranque mismo del campeonato siempre pensé que iba a sufrir, que iba a batallar, que le iba a costar mucho trabajo el campeonato en sí”, declaró.

Pese a los problemas del conjunto azulgrana, Bueno consideró que Miguel Herrera conoce la identidad del Atlante y puede contribuir a fortalecer su proyecto. Recordó que el propio Herrera desarrolló parte de su carrera en el club y destacó la tradición de los Potros de dar oportunidades a jugadores sin experiencia. “Creo que el proyecto del equipo tendrá que fortalecerse para el siguiente campeonato. Ni duda cabe de que por su historial lo amerita, lo exige”, afirmó. El técnico agregó que será necesario realizar ajustes en algunas posiciones y aprovechar el trabajo del cuerpo técnico para competir contra plantillas con mayores recursos económicos.