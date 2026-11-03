Barcelona busca recuperar su confianza en Champions League ante un Aston Villa que marcha invicto

La goleada ante Alavés permitió al equipo de Hansi Flick dejar atrás dos derrotas consecutivas, pero ahora deberá responder en Europa

El Barcelona quiere regresar a la senda del triunfo en Champions | Claro Sports

El Barcelona de Hansi Flick consiguió una victoria que necesitaba para dejar atrás una semana de resultados negativos. La goleada de 6-1 sobre el Alavés en la jornada 11 de LaLiga permitió al conjunto blaugrana recuperar sensaciones en el terreno de juego, aunque su siguiente compromiso representará una prueba de mayor exigencia. Este martes 3 de noviembre recibirá al Aston Villa en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, donde buscará confirmar su recuperación.

El conjunto catalán llega al enfrentamiento después de sufrir dos derrotas consecutivas ante el PSG y el Real Madrid, resultados que interrumpieron su buen momento y abrieron cuestionamientos sobre su funcionamiento ante rivales de mayor jerarquía. Aunque la respuesta frente al Alavés permitió terminar con esa racha, el equipo de Flick necesita un resultado positivo en Europa para demostrar que puede competir por los primeros lugares de la clasificación.

Barcelona quiere dejar atrás los golpes del PSG y Real Madrid

El primer revés llegó el pasado 20 de octubre, cuando el Barcelona visitó al Paris Saint-Germain en la tercera jornada de la Champions League. El conjunto francés se impuso por 4-2 en el Parque de los Príncipes, resultado que significó la primera derrota de los blaugranas en esta edición del torneo y frenó el paso que habían construido con sus victorias sobre Feyenoord y Galatasaray.

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Apenas cinco días después, el equipo de Flick sufrió otro golpe, esta vez en LaLiga. El Real Madrid visitó el Camp Nou el domingo 25 de octubre y consiguió una victoria de 2-1 sobre su principal rival, resultado que prolongó la mala racha del Barcelona y aumentó la necesidad de encontrar una respuesta antes de regresar a la competencia continental.

Las dos derrotas dejaron un balance de seis goles recibidos y tres anotados en compromisos ante equipos que también buscan protagonismo en sus respectivas competencias. El Barcelona había mostrado capacidad ofensiva durante el comienzo de la temporada, pero los enfrentamientos contra PSG y Real Madrid evidenciaron que todavía necesitaba encontrar un mejor equilibrio entre sus líneas.

La oportunidad de reaccionar llegó el sábado 31 de octubre, cuando el Barcelona recibió al Alavés en la jornada 11 del campeonato español. El equipo catalán consiguió una victoria de 6-1, con dobletes de Raphinha y Lamine Yamal, además de los goles de Fermín López y Gordon. El marcador permitió al conjunto blaugrana regresar al triunfo después de sus dos tropiezos.

Más allá de los tres puntos, la goleada representó una oportunidad para recuperar confianza en el ataque. El Barcelona volvió a aprovechar las oportunidades frente al arco rival y encontró participación de distintos futbolistas en la generación de goles. Sin embargo, la respuesta ante Alavés deberá confirmarse contra un adversario que ha ganado todos sus encuentros en la Champions League.

Aston Villa, la prueba para confirmar la recuperación del Barcelona

El siguiente desafío será el Aston Villa, equipo que llega al Spotify Camp Nou como uno de los protagonistas del comienzo de la fase de liga. El conjunto inglés ocupa la segunda posición de la clasificación con nueve puntos de nueve posibles, producto de tres victorias consecutivas, por lo que intentará mantener su paso perfecto en territorio español.

El representante de la Premier League comenzó su participación europea con una victoria de 3-2 sobre el Club Brugge, posteriormente goleó 6-0 al Fenerbahçe y en su partido más reciente derrotó 3-1 al Viking. Estos resultados le permitieron registrar 12 goles a favor y únicamente tres en contra, cifras que lo colocan entre los equipos con mayor producción ofensiva de la competencia.

En contraste, el Barcelona llega al enfrentamiento con seis puntos después de tres jornadas, gracias a sus victorias de 5-1 sobre Feyenoord y 4-1 frente a Galatasaray. La derrota ante el PSG lo dejó en la octava posición de la tabla general, justo en el límite de los lugares que entregan un boleto directo a los octavos de final.

El duelo también representa una oportunidad para que Hansi Flick mida el funcionamiento de su equipo frente a un adversario que atraviesa un buen momento en Europa. Los blaugranas acumulan 11 goles a favor y seis en contra en Champions, números que reflejan su capacidad ofensiva, pero también la importancia de mejorar el trabajo defensivo para evitar nuevos tropiezos.

Una victoria ante Aston Villa permitiría al Barcelona igualar las nueve unidades del conjunto inglés y fortalecer sus aspiraciones de terminar la fase de liga entre los ocho primeros lugares. Además, el resultado tendría un impacto en el ánimo del plantel antes de continuar con un calendario que incluye compromisos tanto en LaLiga como en la Champions League.

El encuentro se disputará hoy martes 3 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Camp Nou. Después de las derrotas contra PSG y Real Madrid y de la goleada ante Alavés, el Barcelona tendrá una nueva oportunidad de demostrar que está preparado para competir contra los clubes que lideran Europa. Para Flick, el reto será convertir la reacción del fin de semana en el inicio de una etapa de mayor regularidad.

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