Chicharito sobre Cristiano Ronaldo: “No es arrogante, es una idea equivocada”

Publicado por Redacción Claro Sports

El futbolista mexicano reveló cómo fue para él compartir vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y el tipo de personalidad que es el astro portugués.

Chicharito aclara sus críticas a Chivas
El mexicano jugará en la MLS la próxima campaña | Imago7

Javier ‘Chicharito’ Hernández recordó su etapa en el fútbol europeo, especialmente en el Manchester United y con el Real Madrid, equipo en el que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, motivo por el que reveló cómo fue jugar a lado del cinco veces Balón de Oro y máximo anotador en la historia del fútbol con casi 1000 goles.

En entrevista con Rio Ferdinand durante el podcaste que posee el ex futbolista inglés. Javier ‘Chicharito’ Hernández consideró que la gente tiene un concepto erróneo al astro portugués, pues contrario a lo que se piensa, no es arrogante. Lee la nota completa AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR:

Betis vs Bournemouth en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Fútbol

Betis vs Bournemouth en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Chelsea vs AC Milan en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Fútbol

Chelsea vs AC Milan en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Alex Diego lanza el reto olímpico a México y recalca la importancia de la presencia de Rafa Márquez

Fútbol

Alex Diego lanza el reto olímpico a México y recalca la importancia de la presencia de Rafa Márquez