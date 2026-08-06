Chicharito sobre Cristiano Ronaldo: “No es arrogante, es una idea equivocada”

El futbolista mexicano reveló cómo fue para él compartir vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y el tipo de personalidad que es el astro portugués.

El mexicano jugará en la MLS la próxima campaña | Imago7

Javier ‘Chicharito’ Hernández recordó su etapa en el fútbol europeo, especialmente en el Manchester United y con el Real Madrid, equipo en el que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, motivo por el que reveló cómo fue jugar a lado del cinco veces Balón de Oro y máximo anotador en la historia del fútbol con casi 1000 goles.

En entrevista con Rio Ferdinand durante el podcaste que posee el ex futbolista inglés. Javier ‘Chicharito’ Hernández consideró que la gente tiene un concepto erróneo al astro portugués, pues contrario a lo que se piensa, no es arrogante. Lee la nota completa AQUÍ.

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