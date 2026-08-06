Yan Diomandé hace historia: los fichajes más caros en la historia del Real Madrid

La millonaria operación por Yan Diomandé cambia la historia del mercado madridista y supera inversiones por figuras como Bellingham, Hazard y Bale

El Real Madrid volvió a sacudir el mercado internacional con la incorporación de Yan Diomandé, una operación que lo coloca en la cima de la historia económica del club. El volante llega al Santiago Bernabéu por una cifra cercana a los 140 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro realizado por la institución blanca.

La llegada del futbolista marca un nuevo capítulo dentro de la política de grandes inversiones del Real Madrid, un club acostumbrado a apostar por figuras de talla mundial y talentos con proyección de convertirse en referentes. Con Diomandé, la entidad supera algunas de las operaciones más importantes realizadas durante las últimas décadas.

Antes de este movimiento, el primer lugar en la lista pertenecía a Jude Bellingham, quien llegó procedente del Borussia Dortmund por una cifra que alcanzó aproximadamente los 134 millones de euros con variables incluidas. El mediocampista inglés se convirtió en una de las grandes apuestas del proyecto madridista y rápidamente asumió un papel protagonista.

En la segunda posición queda ahora Eden Hazard, cuya llegada desde el Chelsea representó una inversión cercana a los 120 millones de euros considerando objetivos y complementos. El belga arribó al club como una de las máximas figuras del fútbol europeo, aunque las lesiones limitaron su impacto durante su etapa en España.

Otro de los grandes desembolsos del Real Madrid fue el de Gareth Bale, quien llegó desde el Tottenham en 2013 por alrededor de 100 millones de euros. El extremo galés terminó siendo decisivo en momentos históricos del club, especialmente en finales de Champions League, donde dejó algunos de los goles más recordados de la era moderna.

La lista de grandes inversiones también incluye a Cristiano Ronaldo, fichado desde el Manchester United en 2009 por aproximadamente 94 millones de euros. El portugués no solo justificó la inversión, sino que transformó la historia del equipo al convertirse en el máximo goleador del Real Madrid y una de sus mayores leyendas.

Por su parte, Aurélien Tchouaméni llegó desde el Monaco por una cifra cercana a los 80 millones de euros, mientras que Zinedine Zidane representó otro de los grandes movimientos del club al ser contratado desde la Juventus por alrededor de 77 millones de euros en el año 2001.

Con la llegada de Diomandé, el Real Madrid vuelve a demostrar su capacidad para competir en el mercado con los clubes más poderosos del mundo. Los 140 millones de euros invertidos reflejan la confianza de la institución en un futbolista llamado a convertirse en una pieza fundamental del futuro del equipo.

Más allá del impacto económico, el fichaje coloca a Yan Diomandé en una lista donde aparecen algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial. Ahora tendrá el reto de responder a la exigencia del Bernabéu y demostrar por qué el Real Madrid decidió convertirlo en la contratación más cara de toda su historia.

Jugador Club de procedencia Año Valor aproximado Yan Diomandé RB Leipzig 2026 140 M€ Jude Bellingham Borussia Dortmund 2023 134 M€ Eden Hazard Chelsea 2019 120 M€ Gareth Bale Tottenham 2013 100 M€ Cristiano Ronaldo Manchester United 2009 94 M€ Aurélien Tchouaméni Monaco 2022 80 M€ Zinedine Zidane Juventus 2001 77 M€

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