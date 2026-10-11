Rating Colombia del 10 de octubre de 2026, según CNC: la risa se toma el sábado

El bajón de audiencias se presentó en mayor medida por ser un fin de semana con puente festivo en la más reciente medición.

Capítulo de ‘Sábados felices’. – @CaracolTV.

Los fines de semana siempre representan un bajón de audiencias para la televisión colombiana, pero aquellos que son puentes festivos representan una disminución mayor en los niveles de televidentes. Como la gente dedica este tiempo en mayor medida a actividades distintas a estar frente a la pantalla, las compañías ya tienen claro el panorama y cambian su programación.

Rating en Colombia del 10 de octubre de 2026, según CNC

Sábados felices, parte 1 – Caracol TV | 9,40 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,38 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 8,23 % La red – Caracol TV | 6,13 % Se dice de mí – Caracol TV | 5,92 % Sábados felices, parte 2 – Caracol TV | 5,49 % Retrato hablado – RCN | 3,12 % Noticias RCN PRM – RCN | 2,81 % Caso cerrado, parte 2 – RCN | 2,50 % Noticias RCN MD – RCN | 2,40 %

Programación de fútbol para este domingo, 11 de octubre de 2026

10:30 a.m. | Liverpool vs Manchester City | Premier League.

11:30 a.m. | Betis vs Osasuna | LaLiga

12:00 p.m. | Benfica vs Vitoria Guimaraes | Primeira Liga.

1:45 p.m. | Cagliari vs Juventus | Serie A.

2:00 p.m. | Santa Fe vs Fortaleza | Copa BetPlay Dimayor.

4:05 p.m. | Jaguares vs Deportes Tolima | Liga BetPlay Dimayor.

6:10 p.m. | Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo | Liga BetPlay Dimayor.

8:15 p.m. | América de Cali vs Independiente Medellín | Liga BetPlay Dimayor.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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