Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 10 de octubre de 2026

Conoce si eres uno de los felices ganadores de Baloto y Baloto Revancha en Colombia, la lotería favorita de los colombianos.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

El Baloto es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia. Hace unos días, la suerte sonrió en Nobsa, Boyacá, donde un afortunado acertó la combinación ganadora y se llevó un millonario premio de 61.600 millones de pesos. Tras la caída del premio mayor, el acumulado comenzó una nueva etapa y las balotas volvieron a girar. Consulte aquí, en Claro Sports, los resultados del más reciente sorteo del Baloto.

Resultados del Baloto hoy, 10 de octubre de 2026

Números ganadores: 15 – 18 – 24 – 25 – 42 – 03.

15 – 18 – 24 – 25 – 42 – Nuevo acumulado: $14.800 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 10 de octubre de 2026

Números ganadores: 02 – 10 – 11 – 20 – 42 – 05.

02 – 10 – 11 – 20 – 42 – Nuevo acumulado: $ 2.400 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.720 de #BalotoRevancha del sábado 10 de octubre. ¡46.822 ganadores en total! 🎉✨ 🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/92kTZinXT0 https://t.co/qnn4zE5hkc — Baloto (@Baloto_Colombia) October 11, 2026

¿Cómo jugar al Baloto y Revancha?

Para jugar Baloto, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súperbalota del 1 al 16. Entre más números logre acertar, más dinero ganará en el sorteo. Si le atina a todas las cifras, se llevará el gran premio mayor acumulado, el cual crece continuamente hasta que alguien lo gane. Además, tiene la opción de pagar un valor adicional para participar también en Revancha y duplicar tus oportunidades con los mismos números.

¿Dónde comprar el tiquete del Baloto?

La compra del tiquete de Baloto se puede realizar en diversos establecimientos autorizados, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. Asimismo, el sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

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