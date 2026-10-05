Surinam sufre una baja importante para el partido decisivo ante Guatemala

Su ausencia se produce en un partido que definirá la clasificación a los cuartos de final y obligará al entrenador a modificar su formación.

Surinam pierde una pieza importante | (Photo by Orlando SIERRA / AFP)

Surinam tendrá una baja importante para enfrentar a Guatemala este lunes por la última jornada del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026. Justin Lonwijk no podrá disputar el encuentro en el Estadio Manuel Felipe Carrera debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El mediocampista del Dinamo de Kiev venía teniendo participación constante en el equipo dirigido por Henk Fraser. Su ausencia se produce en un partido que definirá la clasificación a los cuartos de final y obligará al entrenador a modificar su formación.

Surinam llega como líder del Grupo B con siete puntos, luego de conseguir dos victorias y un empate. El seleccionado visitante tiene además una diferencia de gol de +2 y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente instancia de la competición.

Lonwijk recibió su primera tarjeta amarilla frente a El Salvador, encuentro en el que disputó los 90 minutos y convirtió el 1-0. En la jornada siguiente contra Martinica comenzó como suplente, ingresó después del descanso y nuevamente aportó un gol.

Justin Lonwijk no estará disponible ante Guatemala

La segunda amonestación llegó precisamente en el reciente encuentro frente a Guatemala. Lonwijk fue titular y recibió la tarjeta amarilla a los 56 minutos por cometer una infracción, situación que automáticamente lo dejó fuera del partido de este lunes por acumulación.

El mediocampista tampoco pudo completar aquel compromiso. A los 68 minutos presentó una molestia física y tuvo que abandonar el terreno de juego. Ahora, Henk Fraser deberá buscar una alternativa para reemplazar a uno de los futbolistas que más participación tuvo durante esta fase.

Lonwijk debutó con la selección absoluta de Surinam en marzo de 2024 y desde entonces acumula 16 partidos y cinco goles. Antes de representar al combinado surinamés, formó parte de las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-19 de Países Bajos.

El escenario del Grupo B deja poco margen antes de la última fecha. Surinam clasificará a los cuartos de final con una victoria o un empate, mientras Guatemala necesita ganar para superar al líder. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en El Trébol, donde ambos seleccionados definirán su futuro en la Concacaf Nations League.

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