Rating Colombia del 13 de noviembre de 2026, según CNC: ¿Qué canal escogieron los colombianos para ver Colombia vs Chile?

En Claro Sports pueden informarse de todos los detalles sobre el rating de la televisión colombiana para el viernes 13 de noviembre.

Colombia vs Chile | Vizzor

Nuevo juego de la Selección Colombia y los hinchas del fútbol se paralizan para ver el juego de su equipo nacional. Los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron vencer a Chile en la ciudad de Cali con un gol en propia puerta de Guillermo Maripán. Así mismo, el Gol Caracol se quedó con la cima del rating de la televisión colombiana.

Rating en Colombia del 13 de noviembre de 2026, según CNC

Gol Caracol amistoso Colombia vs Chile – Caracol TV | 19,72 % Yo me llamo – Caracol TV | 14,84 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 8,88 % Previa Gol Caracol amistoso Colombia vs Chile – Caracol TV | 8,68 % Masterchef Celebrity – RCN | 7,70 % Destinos cruzados – Caracol TV | 6,97 % Ciudad lejana – Caracol TV | 6,65 % Fútbol RCN amistoso Colombia vs Chile – RCN | 6,62 % Alas rotas – Caracol TV | 6,12 % Fútbol RCN previa Colombia vs Chile – RCN | 5,52 %

Programación deportiva para el 14 de noviembre de 2026

12:00 p.m. | Noruega vs Gales | UEFA Nations League.

2:45 p.m. | Portugal vs Dinamarca | UEFA Nations League.

3:30 p.m. | Deportivo Cali vs Deportes Tolima | Liga BetPlay Dimayor.

3:30 p.m. | Atlético Bucaramanga vs Fortaleza | Liga BetPlay Dimayor.

3:30 p.m. | Cúcuta Deportivo vs Jaguares | Liga BetPlay Dimayor.

3:30 p.m. | Atlético Nacional vs Once Caldas | Liga BetPlay Dimayor.

3:30 p.m. | Deportivo Pereira vs América | Liga BetPlay Dimayor.

3:30 p.m. | Millonarios vs Alianza | Liga BetPlay Dimayor.

3:30 p.m. | Águilas Doradas vs Independiente Medellín | Liga BetPlay Dimayor.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Son varias compañía las que se dedican al estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultorías (CNC), pues hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definiendo el porcentaje de puntuación, muy ligado con la acción de cambiar el programa. Si usted hace esa acción, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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