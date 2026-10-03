Checo Pérez se resigna previo al Gran Premio de Bahréin: “No lo afronto con mucho entusiasmo”

Sergio ‘Checo’ Pérez largará en el lugar 20 del Gran Premio de Bahréin de este domingo 4 de octubre tras no utiliza el motor Ferrari ADUO 2

Checo Pérez pierde el entusiasmo para el GP de Bahréin | Reuters

Cadillac tomó una decisión complicada: no utilizar el motor Ferrari ADUO 2 para el Gran Premio de Bahréin de este fin de semana. Sergio ‘Checo’ Pérez quedó en el último lugar de la clasificación de este sábado 3 de octubre, por detrás de su compañero Valtteri Bottas, y parece que el piloto mexicano no tiene muchas esperanzas para la carrera del domingo, pues incluso los Aston Martin de Lance Stroll y Fernando Alonso tuvieron una mejor clasificación.

“Sí, creo que es un lugar que se adapta bien a Aston, así que sabíamos que serían muy, muy fuertes este fin de semana. Por mi parte, sí, es aún más difícil con la otra especificación de motor”, declaró Checo Pérez frente a los medios de comunicación. “No afronto el día de mañana con mucho entusiasmo; creo que será una carrera muy dura, pero haremos todo lo posible”.

El Ferrari ADUO 2 representa la segunda evolución de la unidad de potencia de Ferrari bajo la normativa de la FIA que permite a determinados fabricantes introducir mejoras cuando existe una desventaja de rendimiento frente a los motores de referencia. Para Cadillac, esta actualización cobra especial importancia, ya que la escudería utiliza motores Ferrari durante su primera temporada en la Fórmula 1. El nuevo propulsor incluye cambios que prometen una ganancia estimada de entre 15 y 25 caballos de fuerza y un beneficio potencial cercano al medio segundo por vuelta en circuitos de alta velocidad.

Con estas mejoras, Checo Pérez y Valtteri Bottas tienen la posibilidad de obtener un mayor rendimiento de sus monoplazas. Sin embargo, el nuevo motor no ha sido utilizado este fin de semana debido a que la escudería no quiere desgastarlo innecesariamente y prefiere guardarlo para circuitos donde el coche realmente pueda pelear por los puntos. Cadillac considera que el Circuito de Bahréin no los favorece, debido a que las curvas requieren de mucha carga aerodinámica y el monoplaza también presenta dificultades en las largas rectas del trazado.

“El mayor desafío es intentar minimizar el deslizamiento y, al mismo tiempo, tratar de ser rápido. Creo que todos estamos en una situación muy parecida, así que mañana será una carrera interesante”, recalcó el piloto mexicano frente a la situación que afronta el equipo. “Todo depende del nivel de deslizamiento; para algunos coches con menos agarre, el neumático blando ha funcionado mejor. Creo que la pista también estará muy diferente mañana. Así que sí, será una carrera interesante”.

Checo Pérez largará desde la posición 20 debido a que otros pilotos deberán cumplir con algunas sanciones, como es el caso de Franco Colapinto. Sin embargo, el reto del piloto de 36 años será remontar posiciones y mantenerse en lugares competitivos, pese a que su monoplaza todavía no alcanza el rendimiento adecuado y el equipo continúa adquiriendo experiencia en su primera temporada dentro de la máxima categoría del automovilismo.