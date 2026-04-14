Al borde del abismo: Cruz Azul va por la hazaña imposible en la Concachampions 2026

La Máquina está obligada a ganar por tres goles ante el LAFC en el Cuauhtémoc para seguir con vida en el torneo

Cruz Azul busca la remontada imposible ante LAFC en Concachampions. Imago 7

En una noche que exigirá tanto precisión como fe, Cruz Azul se enfrenta este martes a un desafío de grandes proporciones: revertir una desventaja de tres goles ante LAFC en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El marcador global, 3-0 a favor del conjunto angelino, coloca a los cementeros en una situación límite. Para forzar la prórroga, Cruz Azul deberá igualar la serie con una victoria por tres tantos en el Estadio Cuauhtémoc. Un triunfo por 4-0 les otorgaría el pase directo a las semifinales. Sin embargo, cualquier gol del equipo visitante incrementaría de forma considerable la exigencia, ya que los locales estarían obligados a marcar al menos cinco.

Un reto al límite para Cruz Azul

A pesar del escenario adverso, el optimismo no ha desaparecido del todo en el entorno celeste. El regreso del defensor Gonzalo Piovi, ausente en el partido de ida por acumulación de tarjetas, representa un refuerzo clave para un equipo que necesitará solidez defensiva sin renunciar a su vocación ofensiva.

El técnico Nicolás Larcamón, no obstante, deberá lidiar con dos ausencias sensibles. Nicolás Ibáñez continúa fuera tras una molestia en el gemelo sufrida en el llamado “Clásico Joven”, mientras que Amaury García tampoco estará disponible debido a problemas musculares, en una decisión tomada para evitar riesgos mayores.

El posible once para la remontada

En cuanto al posible once inicial, Cruz Azul apostaría por Kevin Mier en la portería. La línea defensiva estaría conformada por Omar Campos, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi. En el mediocampo, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino y Jeremy Márquez tendrían la responsabilidad de generar juego y sostener el ritmo del encuentro. En la delantera, José Paradela y Gabriel Fernández encabezarían el intento de remontada.

La tarea es clara, aunque no sencilla: anotar, resistir y, sobre todo, creer. En torneos internacionales, donde los márgenes son estrechos y los errores son costosos, Cruz Azul se aferra a una posibilidad que, aunque remota, sigue viva.

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