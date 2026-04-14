Machillo Ramírez se ilusiona con Alajuelense y lanza un fuerte mensaje para todos sus rivales

El resultado le permitió meterse nuevamente en la pelea y dejó sensaciones positivas en el cierre de la fase regular.

Machillo Ramírez, entrenador de Alajuelense | @ldacr

Liga Deportiva Alajuelense quedó cerca de la zona de clasificación en el tramo final del torneo tras vencer 0-2 a Sporting. El resultado le permitió meterse nuevamente en la pelea y dejó sensaciones positivas en el cierre de la fase regular.

El técnico Óscar “Machillo” Ramírez no solo analizó el triunfo, sino que también envió un mensaje al resto de los equipos. “Si logramos clasificar, sé que a muchos no les gustaría enfrentarnos”, afirmó, dejando en claro la confianza que tiene en su plantel.

El entrenador también se refirió al desarrollo del partido y consideró que la diferencia pudo ser mayor. “Mantuvimos una base, siento que perdonamos, no era para un 0-2”, explicó, destacando la cantidad de ocasiones generadas.

El mensaje de Machillo Ramírez en el cierre del torneo

Ramírez valoró el momento en el que su equipo logró abrir el marcador y cómo eso influyó en el resto del encuentro. “Logramos el gol al cierre del primer tiempo y luego manejamos bien el partido”, señaló sobre el control que tuvo su equipo en la segunda mitad.

Otro de los puntos que remarcó fue la recuperación de jugadores importantes en esta etapa. “Es muy importante poder recuperar en estos momentos a jugadores como Jeison Lucumí y Kenneth Vargas”, comentó, resaltando el impacto de contar con más opciones en el plantel.

El técnico también describió las características de su equipo, pensando en lo que puede venir. “Tenemos buen bloque defensivo y velocidad en ataque”, afirmó, marcando el perfil con el que Alajuelense podría competir en instancias finales.

Además, hizo referencia al contexto con el que llegarían a una eventual semifinal. “Si entramos a semifinales, quizá no vamos a tener tanta presión”, explicó, considerando que otros equipos parten con mayor obligación por su posición en la tabla.

Finalmente, Ramírez respaldó a uno de sus futbolistas más observados. “Joel Campbell hizo un buen partido”, aseguró sobre el rendimiento del atacante, en un momento donde cada actuación comienza a ser determinante en la definición del campeonato.

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