¿Qué necesita Cruz Azul para eliminar a LAFC y avanzar a semifinales de la Concachampions?

La Máquina recibe al equipo de Los Angeles con la obligación de ganar por cuatro goles para quedarse con el boleto a la siguiente ronda

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar en Concacaf? | IMÁGENES vía Reuters Connect

Cruz Azul afronta una noche al límite en la Concacaf Champions Cup 2026. La Máquina se juega su permanencia en el torneo este martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, donde está obligado a firmar una actuación sin margen de error para mantenerse con vida en los cuartos de final.

El equipo celeste llega al juego de vuelta con una desventaja considerable tras el 3-0 sufrido en el partido de ida que lo tiene contra las cuerdas. Para avanzar a las semifinales, Cruz Azul necesita ganar por al menos cuatro goles, un escenario que exige contundencia total en ataque y una ejecución perfecta durante los 90 minutos.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón saben que el reto es mayúsculo. No solo deben ser efectivos frente al arco, sino también mantener un orden defensivo impecable, ya que un gol en contra complicaría aún más el panorama al obligarlos a marcar cinco. La Máquina está ante una auténtica prueba de carácter, en busca de una remontada que quedaría marcada como una de las más importantes en su historia reciente.

Listos para la vuelta de Cuartos de Final 🔥🚂💙 pic.twitter.com/HHruHoVoTH — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 13, 2026

Los resultados que necesita Cruz Azul para calificar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026

Tras la derrota 3-0 en el partido de ida, Cruz Azul llega al duelo de vuelta ante LAFC en la Concachampions 2026 en busca de una verdadera hazaña, con un panorama cuesta arriba y la obligación de firmar una remontada de alto calibre. Y es que, los celestes necesitan un resultado contundente para mantenerse en la pelea por el título y seguir con vida en el torneo, en busca de la octava.

Para avanzar directamente a las semifinales, el conjunto celeste debe ganar por cuatro goles o más de diferencia durante el tiempo regular, con marcadores como 4-0 o 5-1.

Si logra imponerse 3-0, el global se empataría a tres tantos y el partido se iría a tiempos extra, con la posibilidad de definirse en penales.

El escenario se complica aún más si Cruz Azul recibe un gol, ya que el criterio del gol de visitante lo obligaría a marcar cinco o más anotaciones para avanzar. Por ello, la clave para los dirigidos por Nicolás Larcamón será mantener el arco en cero y mostrar máxima contundencia en ataque.

¿Cuáles son los criterios de desempate en la Concachampions?

En las series de eliminación directa, el reglamento indica que el primer criterio de desempate es el gol de visitante, tras los partidos de ida y vuelta. Estas anotaciones le dan ventaja al equipo que haya sido más efectivo fuera de casa durante el tiempo reglamentario.

Si el empate se mantiene, el partido se prolonga a tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos en los que ya no aplica el valor del gol como visitante. En este lapso, ambos equipos buscan romper la igualdad únicamente en el marcador global. En caso de que no haya un ganador tras los 30 minutos adicionales, la eliminatoria se decide en tanda de penales.

Cruz Azul vs LAFC: ¿Cuándo es el partido de vuelta?

El partido de vuelta entre Cruz Azul y LAFC, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, se disputará este martes 14 de abril del 2026 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El silbatazo inicial se dará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

TE PUEDE INTERESAR: