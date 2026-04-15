Malacateco vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco Cobán Imperial, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá un duelo cargado de tensión cuando Malacateco reciba a Cobán Imperial, en un partido que mezcla la lucha por la permanencia con la pelea por llegar fuerte a los playoffs. Los Toros están obligados a sumar para no hundirse en la tabla acumulada, mientras que los Príncipes Azules necesitan cortar su mala racha y recuperar confianza en el tramo decisivo del campeonato.

Malacateco tiene 16 puntos y se ubica en el último lugar de la tabla, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y once derrotas. El equipo de Minor Díaz viene de perder 1-0 ante Achuapa como visitante y atraviesa una crisis profunda, con ocho derrotas en sus últimos diez partidos. Esta seguidilla negativa lo complicó seriamente en la tabla acumulada, donde está 11° con 47 puntos y, por peor diferencia de gol que Guastatoya, hoy estaría descendiendo, con Achuapa (43) aún al acecho y Mictlán (49) y Marquense (50) como referencias inmediatas por encima.

Por su parte, Cobán Imperial suma 29 puntos y se mantiene en el quinto lugar, con siete victorias, ocho empates y cuatro derrotas. El equipo de Martín García igualó 1-1 ante Guastatoya en su última presentación y continúa sin poder levantar su nivel tras un gran inicio de torneo. De hecho, su irregularidad reciente lo obligó a mirar también la tabla acumulada, donde está sexto con 52 unidades, aunque sabe que no puede seguir cediendo terreno ya que arrastra seis partidos consecutivos sin ganar.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Malacateco vs Cobán Imperial de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Cobán Imperial está programado para el jueves 16 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Municipal Santa Lucía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Cobán Imperial hoy

Ni Malacateco ni Cobán Imperial cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Gabriel Álvarez y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco: Miguel Jiménez; Dilan Palencia, Andru Morales, Carlos Pérez Ochoa, Víctor Torres, Andy Soto; Nelson Andrade, Franklin Quinteros, Kevin Ramírez; Byron Angulo y Ángel López. DT: Minor Díaz.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Marcos Acosta, Thales Moreira, Luis De León, Eduardo Soto; Byron Leal, Ángel Cabrera, Bryan Lemus, Steven Paredes, Janderson Pereira; y Uri Amaral. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Cobán Imperial:

24 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de mayo de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 30 de abril de 2025 | Malacateco 0-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

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