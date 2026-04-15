Agustín Marchesín se rompe el ligamento cruzado

Boca Juniors confirma la gravedad de la lesión del guardameta, quien abandonó La Bombonera el miércoles entre lágrimas

Boca Juniors confirma la lesión de rodilla de Agustín Marchesín|ALEJANDRO PAGNI/AFP

La Bombonera no recibía un partido de fase de grupos de la Copa Libertadores desde junio del 2023, pero el regreso de Boca Juniors a casa terminó en tragedia por la lesión de Agustín Marchesín, cuya gravedad se confirmo hoy 15 de abril.

El ex portero de Santos y América salió lesionado la noche del martes ante el Barcelona de Guayaquil. Triunfo 3-0 del Xeneize, pero con un costo elevado, ya que el portero salió entre lágrimas por lesión y el temor se hizo realidad: se rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Baja el resto de la temporada y quizá lo que resta del 2026, ya que la recuperación se estima entre 8 y 9 meses.

“Agustín Marchesín presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha”, fue el comunicado de Boca en las redes sociales.

Boca podría sumar a otro guardameta para la Libertadores, pero el equipo le dará la confianza a Leandro Brey y Javier García, con el primero siendo el que tome la titularidad en el equipo que dirige Claudio Ubeda.

Así fue la lesión de Marchesín

El arquero de Boca salió lesionado en el inicio del partido. Corría el minuto 9 cuando Marchesín recorrió su área chica siguiendo un centro y cayó al suelo. Una lesión sin contacto, que suelen ser de gravedad considerable. Las lágrimas del portero al dejar La Bombonera auguraban lo peor y se confirmó menos de 24 horas después.

EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE AGUSTÍN MARCHESÍN EN BOCA-BARCELONA SC.



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La lesión de su arquero titular opaca el buen momento de Boca en la temporada. Acumulan 12 partidos sin perder para ser cuartos en el Apertura, a cuatro puntos del líder, y en la Copa Libertadores son líderes del Grupo D tras vencer al Barcelona y la Universidad Católica.

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