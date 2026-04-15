AEL Limassol vs Enosis Neon Paralimni, el partido de Memo Ochoa en la Liga de Chipre, en vivo por Claro Sports

Las acciones del guardameta mexicano se viven a través de la multiplataforma de Claro Sports

Guillermo Ochoa suma otro partido en Chipre | Imago7

El AEL Limassol de Guillermo Ochoa afronta otro desafío en la Liga de Chipre este viernes 17 de abril, cuando se enfrente al Enosis Neon Paralimni en un partido clave para mantenerse en lo más alto del Grupo B. Limassol, con 37 puntos, llega al encuentro en la primera posición de su sector, mientras que Enosis Neon Paralimni ocupa la última plaza con solo 4 unidades. A pesar de la gran diferencia entre ambos equipos, este duelo se perfila como una oportunidad para que los escarlatas sigan demostrando su poderío en la liga.

El AEL Limassol ha sido uno de los equipos más consistentes de la temporada, con una destacada actuación de Guillermo Ochoa bajo los tres palos. El guardameta mexicano ha sido pieza clave en la defensa del equipo, lo que les ha permitido mantenerse al frente de la clasificación del Grupo B. Con la fase regular de la liga acercándose a su fin, el equipo sabe que cada victoria es crucial para mantener su liderazgo y seguir adelante en la competición. La diferencia de puntos con su rival de turno, Enosis Neon Paralimni, le otorga al AEL una posición privilegiada, pero el equipo escarlata no se confía y buscará sumar tres puntos vitales en este duelo.

Por otro lado, Enosis Neon Paralimni se encuentra en una situación complicada. Con solo 4 puntos en 25 partidos, el equipo ocupa la última posición de su grupo y está en plena lucha por evitar el descenso. La escuadra de Paralimni buscará un milagro para salir de la zona de peligro, aunque enfrentarse al líder Limassol no será tarea fácil. El equipo sabe que cada partido en lo que queda de la temporada será una batalla crucial por su permanencia en la máxima categoría del fútbol chipriota.

Horario del AEL Limassol vs Enosis Neon Paralimni en la Liga de Chipre 2026

El enfrentamiento entre AEL Limassol y Enosis Neon Paralimni se llevará a cabo este viernes 17 de abril a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en vivo de Claro Sports comenzará a las 09:50 horas, 10 minutos antes del inicio del partido, para ofrecer toda la cobertura previa al encuentro.

¿Dónde ver en vivo el AEL Limassol vs Enosis Neon Paralimni en México?

Si te encuentras en México, podrás seguir este emocionante partido en Claro Sports. La multiplataforma de Claro Sports ofrece la transmisión en directo a través de la señal de televisión, el sitio web y el canal de YouTube. Con acceso desde cualquier dispositivo, los aficionados mexicanos podrán disfrutar de este importante duelo de la Liga de Chipre y ver a Guillermo Ochoa en acción, buscando mantener al AEL Limassol en la cima del grupo y consolidar su posición en la lucha por el título.

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