Xelajú MC vs Achuapa en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Xelajú Achuapa, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala tendrá un partido determinante cuando Xelajú MC reciba a Achuapa, en un duelo clave tanto para la pelea por los primeros lugares como para la lucha por evitar el descenso. El conjunto altense busca recuperar regularidad tras su última caída, mientras que los Cebolleros llegan con el ánimo renovado luego de cortar una racha negativa, aunque siguen urgidos de puntos en la tabla acumulada.

Xelajú MC suma 30 puntos y se ubica en el tercer lugar del campeonato, producto de ocho triunfos, seis empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández viene de perder 3-1 ante Mixco como visitante y atraviesa un tramo de irregularidad, ya que cayó en dos de sus últimos tres encuentros. Sin embargo, el campeón sigue firme en la pelea por los puestos altos y sabe que este tipo de partidos son fundamentales para llegar bien posicionado al cierre de la fase regular.

Por su parte, Achuapa tiene 18 unidades y ocupa el 11° puesto, con cinco victorias, tres empates y once derrotas. El equipo de Álvaro García viene de vencer 1-0 a Malacateco como local y logró cortar una durísima racha de nueve derrotas consecutivas que lo había dejado hundido. Aun así, continúa sin margen de error, ya que en la tabla acumulada es último con 43 puntos, y por encima aparecen Malacateco (47), Guastatoya (47), Mictlán (49) y Marquense (50), por lo que cada jornada puede ser decisiva.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Xelajú MC vs Achuapa de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Achuapa está programado para el jueves 16 de abril a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Achuapa hoy

Ni Xelajú MC ni Deportivo Achuapa uentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC: Rubén Silva; Raúl Calderón, José Castañeda, Javier González; Widvin Tebalan, Juan Cardona, Jorge Aparicio, Ricardo Márquez; Steven Cárdenas, Harim Quezada y Antonio López. DT: Roberto Hernández.

Achuapa: Luis Fernando Ruiz; Carlos Castrillo, Anthony Martir, Yeison Carabalí, Carlos Santos, Dayron Suazo; Isaías de León, Alexis Matta, Randall Corado, Denilson Bol; y Erick Sánchez. DT: Álvaro García.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Achuapa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Achuapa:

25 de febrero de 2026 | Achuapa 0-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 9 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 0-0 Achuapa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 7 de septiembre de 2025 | Achuapa 4-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de marzo de 2025 | Xelajú MC 0-3 Achuapa | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 19 de enero de 2025 | Achuapa 2-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

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