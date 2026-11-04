Chile revela su convocatoria para los amistosos contra Colombia: ¿Qué novedades hay con respecto a la anterior fecha FIFA?

Nicolás Córdova presentó la nómina de Chile para los duelos ante Colombia en Cali y Santiago programados para el 13 y 17 de noviembre.

Jugadores de Chile celebrando gol ante México | Imago7

La Selección de Chile, rival de Colombia para la fecha FIFA de noviembre, entregó su convocatoria para el doblete de amistosos de las próximas semanas, uno en Cali y el otro en Santiago. El director técnico Nicolás Córdova mantiene algunos futbolistas a comparación de la pasada lista y asimismo presenta algunas novedades a nombrar.

Uno de los objetivos que tiene el cuadro chileno es volver a una Copa del Mundo, pues en la más reciente edición no estuvo presente. Para eso es importante ir conformando un plantel competitivo y consolidar una idea de juego, esto antes de que comiencen de nuevo las Eliminatorias Sudamericanas. Seguramente otra meta es pelear el título de la Copa América que se aproxima.

Por otra parte, Colombia continúa en su proceso de cambio generacional tras la salida de algunos referentes. La ‘tricolor’ también busca protagonismo de nuevo en un Mundial y otro título en el continente, pero antes de pensar en eso debe consolidar las formas que quiere el entrenador Néstor Lorenzo.

Así las cosas, los partidos del viernes 13 y el martes 17 de noviembre son otros ensayos para ambas selecciones en miras de llegar de la mejor manera cuando reinicie la competencia oficial. Tener en cuenta que el primer juego es en el Pascual Guerrero de Cali y el otro en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Convocatoria de Chile para los amistosos contra Colombia

Arqueros

Lawrence Vigouroux.

Brayan Cortés.

Christian Bravo.

Defensas

Paulo Díaz.

Benjamín Kuscevic.

Guillermo Maripán.

Iván Román.

Jonathan Villagra.

Felipe Faúndez.

Gabriel Suazo.

Diego Ulloa.

Volantes

Rodrigo Echeverría.

Williams Alarcón.

Felipe Loyola.

Felipe Méndez.

César Pérez.

Vicente Pizarro.

Agustín Arce.

Nils Reichmuth.

Delanteros

Lucas Cepeda.

Maximiliano Gutiérrez.

Clemente Montes.

Darío Osorio.

Emiliano Ramos.

Ben Brereton.

Gonzalo Tapia.

Nómina de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA ante Colombia 🇨🇴 👉📋 Los seleccionados por Nicolás Córdova para los compromisos del próximo viernes 13 y martes 17 de noviembre en Cali y Santiago respectivamente. https://t.co/DCGbtQmr1z — Selección Chilena (@LaRoja) November 4, 2026

¿Qué novedades hay con respecto a la fecha FIFA anterior?

En cuanto a los arqueros, Córdova convocó a los mismos tres de los pasados amistosos. Pasando a la zona defensiva, no están en esta ocasión Francisco Salinas y Marcelo Morales. De volantes no citó a Víctor Méndez, Matías Sepúlveda, Marcelino Núñez y Leandro Hernández. Por último, en cuanto a los delanteros, están todos los que convocó en la fecha anterior, adicionando a Clemente Montes y Emiliano Ramos. Guillermo Maripán, Williams Alarcón y Felipe Méndez son otras de las caras nuevas.

Últimos cinco partidos de la Selección de Chile

06.10.2026 | México 0-2 Chile.

29.09.2026 | Estados Unidos 4-2 Chile.

26.09.2026 | Canadá 1-0 Chile.

09.06.2026 | República Democrática del Congo 1-2 Chile.

06.06.2026 | Portugal 2-1 Chile.

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