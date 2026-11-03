No es solo defender… Dávinson Sánchez entra al olimpo asistidor de la Champions League

Con la asistencia en el juego vs. Stuttgart, Dávinson Sánchez se metió al top 5 de colombianos con más asistencias en Champions League.

Dávinson Sánchez con Galatasaray | REUTERS/Kemal Aslan

Se llevó a cabo la jornada número cuatro de la fase de liga de la UEFA Champions League y un colombiano se metió en la historia del balompié ‘tricolor’. El Galatasaray de Turquía de Dávinson Sánchez sigue levantando su nivel en la Liga de Campeones y acumuló su segundo victoria consecutiva.

Los dirigidos por el turco Okan Buruk vencieron por dos goles a cero a Stuttgart en el Rams Park Stadium y llegaron a seis puntos en el torneo más importante a nivel de clubes del mundo. Aleksey Batrakov fue el autor de los dos goles para poner a celebrar a toda la afición turca.

Ahora bien, hablando de las anotaciones, la segunda de ellas vino gracias a un tremendo pase filtrado de Dávinson Sánchez. El defensor central colombiano filtró un balón de más de 15 metros y dejo mano a mano al volante ruso de 21 años para que concretará su doblete.

🇨🇴🧠 ASISTENCIA DE DÁVINSON SÁNCHEZ El defensor de 30 años puso el pase gol para la 2ª anotación del #Galatasaray ante #Stuttgart 1ª asistencia en #ChampionsLeague Segundo pase gol de la temporada https://t.co/FkdO82ojDm — Nicolás Cadena (@nicocadena_) November 3, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de la Champions League 2026

Con esa asistencia, el zaguero central de la Selección Colombia llegó a su tercer pase gol en la UEFA Champions League. Cifra que lo catapulta al top 5 de colombianos con más asistencias en la Liga de Campeones. Solamente es superado por Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Díaz.

Todas las asistencias de Dávinson Sánchez en Champions League

En el top de máximos asistidores colombianos, el colombiano de 30 años es el único defensor que se hace presente. Tres asistencias repartidas en dos partidos y ambos vistiendo la camiseta del Galatasaray de Turquía son fiel reflejo del buen nivel del ‘cafetero’ desde su arriba al conjunto turco.

03.11.2026 | Galatasaray 2-0 Stuttgart | Dávinson Sánchez puso el pase gol para la segunda anotación.

| Dávinson Sánchez puso el pase gol para la segunda anotación. 03.10.2023 | Manchester United 2-3 Galatasaray | Dávinson Sánchez otorgó dos asistencias en el Old Trafford.

Los colombianos con más asistencias en la UEFA Champions League

1. Juan Guillermo Cuadrado

El colombiano con más pases gol en la Liga de Campeones es Juan Guillermo Cuadrado. Un total de 13 asistencias lo tiene la primera casilla del top de ‘cafeteros’ con más asistencias en el torneo más importante de clubes en el mundo. 12 con la camiseta de la Juventus de Turín y una defendiendo los colores del Atalanta.

21.01.2025 | Atalanta 5-0 Sturm Graz.

02.11.2022 | Juventus 1-2 PSG.

09.03.2021 | Juventus 3-2 Porto.

08.12.2020 | Barcelona 0-3 Juventus | El extremo de la Selección Colombia otorgó una asistencia.

24.11.2020 | Juventus 2-1 Ferencváros.

04.11.2020 | Ferencváros 1-4 Juventus.

20.10.2020 | Dinamo de Kiev 0-2 Juventus.

22.10.2019 | Juventus 2-1 Lokomotiv Moscú.

02.10.2018 | Young Boys 2-1 Juventus.

31.10.2017 | Sporting de Lisboa 1-1 Juventus.

11.04.2017 | Juventus 3-0 Barcelona.

2. James Rodríguez

Con un total de 11 pases gol, James Rodríguez se ubica en el segundo lugar de los colombianos con más asistencias en la Champions League. Porto de Portugal, Real Madrid de España y Bayern Munich de Alemania, fueron los equipos que gozaron del talento del ’10’ de la Selección Colombia en la Liga de Campeones.

19.09.2018 | Benfica 0-2 Bayern Munich.

05.12.2017 | Bayern Munich 3-1 PSG.

25.04.2018 | Bayern Munich 1-2 Real Madrid.

14.09.2016 | Real Madrid 2-1 Sporting de Lisboa.

07.12.2016 | Real Madrid 2-2 Borussia Dortmund.

22.10.2014 | Liverpool 0-3 Real Madrid.

05.05.2015 | Juventus 2-1 Real Madrid.

13.05.2015 | Real Madrid 1-1 Juventus.

3. Luis Díaz

El guajiro se ha convertido en el nuevo colombiano más importante en el fútbol de élite gracias a sus grandes actuaciones con Porto de Portugal, Liverpool de Inglaterra y el Bayern Munich de Alemania. Ya son ocho asistencias en 49 partidos jugados en la Champions League.

28.04.2026 | PSG 5-4 Bayern Munich.

18.03.2026 | Bayern Munich 4-1 Atalanta.

10.03.2026 | Atalanta 1-6 Bayern Munich.

28.01.2026 | PSV 1-2 Bayern Munich.

10.12.2024 | Girona vs Liverpool.

04.10.2022 | Liverpool 2-0 Rangers.

05.04.2022 | Benfica 1-3 Liverpool.

09.12.2020 | Olympiacos 0-2 Porto.

4. Duván Zapata

El top 4 lo cierra el popular ‘toro’. Duván Zapata acumula un total de seis asistencias en la Liga de Campeones. Todas de la mano de Atalanta de Italia. El club donde, sin duda alguna, el colombiano logró mostrar su mejor versión.

29.09.2021 | Atalanta 1-0 Young Boys.

02.11.2021 | Manchester United 2-2 Atalanta.

21.10.2020 | Midtjylland 0-4 Atalanta | doblete de asistencias del delantero colombiano.

10.03.2020 | Valencia 3-4 Atalanta.

12.08.2020 | Atalanta 1-2 PSG.

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