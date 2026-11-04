Cuando el fútbol roza la tragedia: los choques más aterradores que sacudieron a los futbolistas colombianos

Los colombianos Dávinson Sánchez, Luis Díaz y James Rodríguez han estado muy cerca de situaciones trágicas en el fútbol mundial.

Dávinson Sánchez noqueado | Adriano Machado/REUTERS

Completamente conmocionado quedó el mundo del fútbol tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. El delantero español de 30 años sufrió un fuerte choque contra Jesús Owono en el partido entre Tenerife vs. Andorra. El golpe terminó provocándole un paro cardiaco al futbolista del conjunto ibérico.

Pese a los esfuerzos por parte de la atención médica de reanimarlo y del centro hospitalario por mantenerlo con vida, Jesús de Miguel falleció. Un suceso que ha puesto en tela de juicio las salidas aparatosas en el balompié. Es por eso que, en Claro Sports, repasamos los choques que han tenido a algún colombiano involucrado.

Dávinson Sánchez y el mayor susto de un futbolista colombiano

Data del 20 de marzo de 2025, Brasil y Colombia se enfrentaron en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia por la decimotercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El juego terminó con victoria brasileña por dos goles a uno. Las anotaciones fueron marcadas por Raphinha, Luis Díaz y Vinicius Jr.

No obstante, el resultado pasó a un segundo plano tras lo ocurrido dentro del terreno de juego. Cuando el reloj marcaba los 71 minutos, la Selección Colombia mandó un balón cruzado buscando la cabeza de Dávinson Sánchez. Sin embargo, en el recorrido del balón, el portero Alisson Becker chocó de lleno con el defensor colombiano.

El zaguero central perdió de inmediato el conocimiento y la pronta reacción del cuerpo médico evitó que la situación tomará mayor gravedad. De hecho, un par de segundos después, Sánchez comenzó a responder y pudo dejar el campo de juego por sus propios medios. Así mismo, el guardameta ‘carioca’ también tuvo que ser sustituido.

https://t.co/MKd5XaTe3N — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) March 21, 2025

Luis Díaz y un fuerte choque que terminó en gol

El guajiro de 29 años también se ha visto involucrado en un choque bastante importante. Jugando con la camiseta del Liverpool de Inglaterra un 12 de marzo de 2022 enfrentando al Brighton en Anfield Road. El colombiano tuvo un fuerte choque con el arquero rival, Robert Sánchez.

Un muy buen largo pase de Joel Matip terminó dejando a Luis Díaz completamente mano a mano con el guardameta rival. Su velocidad lo hizo lograr cabecear el balón antes de la llegada del portero para marcar el primer gol del partido. No obstante, la acción terminó con una colisión bastante importante que dejó a ‘Lucho’ tendido en el terreno de juego durante varios minutos.

An 𝙞𝙣𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙗𝙡𝙚 Joel Matip assist for a brave header from @LuisFDiaz19 to set us on our way to victory in #BHALIV 👏 https://t.co/kKRPUga3jP — Liverpool FC (@LFC) March 12, 2022

James Rodríguez: un héroe con guayos

También en el año 2022, pero esta vez en Catar, un colombiano fue protagonista en una colisión. Está vez no fue participe del impacto como tal, sino que fue clave para salvar la vida del jugador afectado. James Rodríguez defendía los colores del Al-Rayyan y enfrentaba al Al-Wakrah.

Durante los primeros 45 minutos del partido, el defensa rival Ousmane Coulibaly sufrió un infarto y se desplomó en el campo de juego. Rápidamente el jugador colombiano reaccionó ajustándole la posición de la cabeza para que Coulibaly no se ahogará mientras sufría el problema cardiaco.

Weimar Asprilla inauguró las consecuencias disciplinarias en los choques del FPC

En la primera fecha del segundo semestre del 2025, Weimar Asprilla fue expulsado por un aparatoso choque con Samy Mehreg, delantero del Deportivo Pereira. El arquero que estaba debutando en liga con la camiseta de Independiente Santa Fe, salió a cortar un balón alto y terminó impactando con su rodilla al rival.

Ese golpe le propinó una fractura en el tabique del goleador pereirano y el portero ‘cardenal’ se fue expulsado. Desde entonces se ha puesto en el ojo del huracán esas salidas de los arqueros del Fútbol Profesional Colombiano con la pierna en alto. Que, a pesar de ser a priori un acto de seguridad, termina causando fuertes golpes a los contrincantes.

⚽🧐¡Tras la revisión en el VAR, el árbitro decretó que fue penal a favor de Pereira y roja para el arquero de Santa Fe, Weimar Asprilla! #LALIGAxWIN https://t.co/CCcg2oLG5n — Win Sports (@WinSportsTV) July 13, 2025

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