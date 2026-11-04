Erick Sánchez revela su final soñada con el América: “Me gustaría enfrentar a Chivas”

El futbolista de las Águilas reconoce la rivalidad con el Guadalajara y señala los objetivos del equipo para el cierre del torneo Apertura 2026

Erick Sánchez no ocultó su deseo de disputar una final de la Liga MX entre América y Chivas. En entrevista con Claro Sports por W Radio, el mediocampista de las Águilas reconoció que enfrentarse al Guadalajara por el título sería uno de los escenarios que le gustaría vivir, aunque dejó claro que el equipo debe concentrarse primero en el cierre del torneo y en asegurar el liderato de la clasificación.

El futbolista también habló sobre el próximo compromiso frente a Pumas en la jornada 16, en el que América buscará su primera victoria en un clásico durante la temporada, después de empatar con Chivas y perder ante Cruz Azul. Sánchez destacó la rivalidad con los universitarios, la exigencia de la afición y la importancia de mantener al equipo en el primer puesto antes de disputar la Liguilla.

Erick Sánchez quiere una final entre América y Chivas

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar al Guadalajara en una final, el mediocampista reconoció que se trata de un escenario que le gustaría experimentar por la rivalidad entre ambos clubes y lo que representa disputar un campeonato contra el conjunto rojiblanco.

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“Sí, claro. ¿A quién no le gustaría tener una final así? Creo que a todo el que le preguntes te va a decir que sí, por obviamente también la rivalidad, por el tipo de partido que sería. Como dices, es un clásico. Ahora imagínate, primero es una final”, expresó.

Sin embargo, Sánchez insistió en que el América no puede adelantar sus objetivos, pues todavía tiene compromisos por disputar antes de comenzar la fase final del campeonato.

“Sin dejar de lado que a mí me gusta ir paso a paso. Ahora estamos pensando en Pumas, después estaremos pensando en Tigres y, bueno, ya después se vendrá la Liguilla. Creo que es algo que a todo el mundo le gustaría, pero te digo, siempre es paso a paso e ir trabajando y mejorando para poder conseguir el objetivo que todos tenemos”, señaló.

Durante una dinámica de preguntas rápidas, el futbolista volvió a mencionar al Guadalajara cuando se le pidió elegir la final que le gustaría disputar. “Yo creo que a mí me gustaría contra Chivas”, respondió.

Sobre cómo se imagina al América en diciembre de 2026, evitó anticipar un resultado: “No me gusta adelantarme, pero pues ojalá consiguiendo el objetivo que todos tenemos”.

América busca su primer triunfo en un clásico ante Pumas

El próximo encuentro contra Pumas el sábado representa una oportunidad para que las Águilas consigan su primera victoria de la temporada frente a uno de sus rivales. Además de los tres puntos, el resultado podría permitirles conservar el liderato y comprometer las aspiraciones de clasificación del conjunto universitario.

Sánchez reconoció que este enfrentamiento tiene un significado particular para él y lo colocó entre los clásicos que más disfruta disputar. “Es muy importante este clásico, por lo mismo que es clásico y obviamente la exigencia de la afición siempre va a estar, pero es porque quieren el bien para el equipo. Eso siempre está claro y es algo de lo que nosotros estamos muy conscientes”, comentó.

“Creo que el partido que viene es importante porque nos estamos jugando nosotros el liderato, ellos pueden quedar fuera. Entonces, es un partido que para ambos equipos es importante, pero a mí, en lo personal, de todos los clásicos, creo que es uno de los que más me gusta por el hecho de la rivalidad que hay siempre”, añadió.

El mediocampista explicó que disfruta los encuentros en los que los jugadores deben disputar cada balón y mantener la intensidad durante los 90 minutos.

“A mí este tipo de partidos que se juegan así, con garra, con pelear, luchar, es algo que me gusta porque obviamente todo es siempre dentro del campo y siempre con la mejor actitud, sin dejar de lado que sigue siendo un deporte”, afirmó.

Erick Sánchez responde a la exigencia de la afición del América

Pese a que el América acumula tres partidos consecutivos como local sin conseguir la victoria, Sánchez destacó que el equipo se mantiene en el primer lugar de la clasificación, una posición que considera parte de los objetivos trazados desde el inicio del campeonato.

“El estar ahí es algo que nosotros hemos buscado siempre. A lo mejor no se ha conseguido la victoria de local, pero bueno, eso no quita que estemos en primer lugar”, señaló.

También se refirió a los cuestionamientos de los aficionados y aseguró que comprende las expectativas que existen alrededor del equipo.

“Obviamente es por la exigencia que este club tiene, por la grandeza que este club tiene. La exigencia siempre debe estar por lo grande que es este club y sabiendo que siempre quieren verlo arriba. La afición en todo momento nos exige y eso es algo que a mí, en lo personal, me gusta porque habla de que en todo momento están apoyando, metiendo todo con el equipo”, explicó.

Erick Sánchez habla de su nivel y de la influencia de Guillermo Almada

El futbolista también abordó su rendimiento durante la temporada y la relación que mantiene con Guillermo Almada, entrenador al que atribuye parte de su desarrollo profesional. “Ya lo he dicho varias veces, es un profe que ha sido muy importante en mi carrera, que ha sido muy importante en lo que yo he conseguido. Entonces, ahora para mí, en lo personal, el tenerlo me hace sentir con una responsabilidad de poder hacerlo de la mejor manera, con base en lo que me ha ayudado”, explicó.

Sánchez considera que todavía tiene margen para mejorar, aunque reconoció que se siente en un momento de crecimiento dentro del equipo. “Siento que puedo dar más y siento que se puede seguir mejorando. Creo que no hay por qué ponerse un límite o un techo sabiendo que puedo hacer las cosas de mejor manera o seguir mejorando y creciendo futbolísticamente”, aseguró.

El mediocampista también reiteró su disposición para representar a la Selección Mexicana en caso de recibir una convocatoria.

“Siempre voy a estar a la disposición de ir a selección. Me toca estar o no me toca estar, siempre voy a apoyar, siempre voy a tratar de estar de la mejor manera para poder, si me toca ir, obviamente, o si no también ayudar a mis compañeros en lo que se pueda. Es algo que a mí me ilusiona mucho, el poder estar en esta convocatoria o poder ser llamado”, expresó.

Finalmente, en la dinámica de preguntas rápidas, Sánchez eligió a Kevin Álvarez e Israel Reyes entre sus amigos del plantel, destacó a Alejandro Zendejas por su talento y mencionó a Luis Ángel Malagón y Cristian Borja entre quienes suelen hacer bromas en el vestidor.

También recordó la semifinal contra Cruz Azul del Apertura 2024 como uno de los momentos que permanecen en su memoria y definió al Estadio Azteca como “historia pura”. Al referirse a lo que representa el América, concluyó: “No te puedo decir una palabra para describir lo grande que es este equipo. Creo que son mil cosas las que lo hacen grand