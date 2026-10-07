Las selecciones de la Conmebol vuelven a causar problemas a México

La Selección Mexicana suma nueve partidos ante rivales sudamericanos desde 2025, con apenas dos victorias. Rafa Márquez inicia su gestión sin poder ganar a Colombia, Perú y Chile.

México y sus racha ante Conmebol | Imago 7

La Selección Mexicana cerró su primera Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez sin conseguir una victoria, después de enfrentarse a tres representantes de la Conmebol, en los que acumularon resultados que alargan su mala racha ante representativos sudamericanos.

En el cierre de la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana, parecía que terminaba esta mala racha, ya que vencieron a Bolivia para iniciar el año mundialista y superaron en dieciseisavos de la justa mundialista a Ecuador, pero regresó la tendencia negativa ante selecciones de la Conmebol en esta ventana internacional.

El registro que comenzó con Javier Aguirre

Entre 2025 y 2026, antes de la Copa del Mundo, México enfrentó a Bolivia, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia. En esos cinco partidos consiguió una victoria, dos empates y dos derrotas.

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El primer choque fue ante Colombia, que terminó con un 4-0 para los cafeteros y representó el resultado con mayor diferencia en este periodo. Después llegaron los empates contra Uruguay y Ecuador. El último rival sudamericano de 2025 fue Paraguay, que venció 2-1 a México, y el primer compromiso de 2026 ante un rival de la Conmebol acabó con una victoria en Bolivia.

México sufrió un duro descalabro la última vez que se encontró a Colombia | Imago7

El siguiente capítulo llegó durante el Mundial 2026, cuando México volvió a enfrentarse a Ecuador. El partido llegaba con gran expectativa ya que el tricolor buscaba el pase al quinto partido. La Selección Mexicana se impuso 2-0 en el Estadio Azteca y consiguió el boleto a octavos, pero su participación terminó en la siguiente ronda, cuando perdió ante Inglaterra. A partir de entonces comenzó una nueva etapa para el combinado nacional, ahora con Rafael Márquez al frente, y volvió la mala racha.

Rafa Márquez no puede vencer a tres selecciones de la Conmebol

El debut de Márquez se produjo frente a Colombia, en un partido que terminó 1-1 en encuentro disputado en Baltimore. El siguiente compromiso fue contra Perú, nuevamente con marcador de 1-1, donde las dudas volvieron a surgir por la falta de gol de los delanteros.

Tras caer ante Estados Unidos en Arizona, la cuarta prueba de esta Fecha FIFA fue Chile. En ese encuentro, México terminó con derrota, que también evidenció los errores defensivos que abrieron la puerta a los goles del rival en la segunda parte.

México comienza a sufrir ante Perú | Imago7

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Si se suma este tramo a los partidos disputados desde 2025, México registra nueve encuentros ante selecciones de Conmebol, con apenas dos victorias, por cuatro empates y tres derrotas.

El camino de Rafa Márquez con la Selección Mexicana inicia con varias cuentas pendientes, pero una de las más importantes es revertir su mala racha ante países de la Conmebol que representan sinodales de mayor rigor.

Los últimos resultados de México ante equipos de la Conmebol

En los últimos 12 meses, la Selección Mexicana solo pudo ganar dos partidos ante rivales sudamericanos, aunque el partido más importante, en la ronda de dieciseisavos del Mundial, lo ganó en la cancha del Estadio Ciudad de México ante Ecuador.