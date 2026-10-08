¿Competencia para Luis Díaz? Bayern Munich ya busca un nuevo extremo

El club alemán estudia opciones para reforzar la banda izquierda durante el próximo mercado de fichajes.

Luis Díaz con el Bayern Munich | Reuters.

El Bayern Munich comienza a contemplar seriamente la posibilidad de acudir al mercado de fichajes en enero para reforzar una posición que ha quedado corta de alternativas. La situación tiene como protagonista a Luis Díaz, quien llegó al equipo bávaro como uno de los grandes refuerzos para esta temporada, pero que ha tenido un arranque por debajo de las expectativas.

Las declaraciones del colombiano a Sky Sport, en las que abrió la puerta a la llegada de un futbolista que pueda ayudar en su posición, habrían sido recibidas de buena manera por la dirigencia alemana. “Si hay alguien que pueda ayudar en mi posición, es más que bienvenido”, manifestó el atacante, dejando claro que no tendría inconvenientes con la llegada de competencia.

Bayern analiza reforzar la banda izquierda

Según información de CFBayern Insider, en las oficinas de Sabener Strabe entienden las razones de Díaz y ya estudian diferentes posibilidades para incorporar un extremo izquierdo durante el mercado de invierno. La intención, sin embargo, no sería tomar una decisión apresurada, sino encontrar un futbolista que realmente pueda aportar y competir por un lugar en el once de Vincent Kompany.

La necesidad quedó más expuesta después de que Arijon Ibrahimovic, quien antes del comienzo de la temporada había asegurado que sería el suplente de Luis Díaz, fuera cedido al Augsburgo. Con su salida, Kompany perdió una alternativa natural para esa zona y la plantilla quedó con pocas opciones para cubrir al colombiano.

Una de las posibilidades que contempla el Bayern es utilizar a Alphonso Davies como alternativa en el extremo izquierdo. Sin embargo, esta opción no termina de convencer dentro del club, especialmente porque el canadiense cumple principalmente funciones como lateral. Por eso, la posibilidad de acudir al mercado comienza a tomar mayor fuerza.

“Se baraja la posibilidad de que Alphonso Davies juegue en esa posición, pero por ahora, la sensación es que no es suficiente. Por eso el Bayern está buscando refuerzos en el mercado”, señaló el medio alemán al explicar el escenario que analiza actualmente el conjunto bávaro.

El Bayern no suele fichar en enero

La operación, de todas maneras, no será sencilla. El Bayern Munich no acostumbra a realizar grandes movimientos durante el mercado invernal y, cuando decide hacerlo, busca que exista una necesidad evidente y que el jugador disponible encaje realmente en sus planes deportivos.

Christian Falk, periodista especializado en la actualidad del club, explicó que el conjunto alemán suele ser muy cuidadoso durante esta ventana de transferencias. “Bayern no es el tipo de club que realiza fichajes en invierno a menos que sea absolutamente necesario. Incluso en ese caso, solo lo hacen si hay un jugador ideal disponible en el mercado y el precio no es demasiado elevado. Así que, como ven, es un poco complicado”, aseguró.

En los últimos años, Alphonso Davies y Sacha Boey aparecen como ejemplos de futbolistas que llegaron al Bayern durante el periodo invernal. La intención ahora sería encontrar un perfil similar: un jugador que pueda cubrir la banda izquierda, darle descanso a Díaz y, al mismo tiempo, competir por minutos sin generar un movimiento que comprometa demasiado las finanzas del club.

Luis Díaz busca recuperar su mejor versión

Mientras el Bayern estudia sus alternativas, Luis Díaz tendrá la oportunidad de responder dentro del campo. El colombiano aprovechó la reciente fecha FIFA para descansar y posteriormente se reincorporó a los entrenamientos del conjunto alemán, con la intención de recuperar el nivel que mostró durante la temporada anterior.

El próximo reto será este domingo, desde las 8:30 de la mañana, cuando se reanude la Bundesliga. Será una nueva oportunidad para que el extremo colombiano vuelva a demostrar por qué el Bayern apostó por él y, de paso, deje claro que la competencia por su puesto puede ser una herramienta para elevar su rendimiento y no necesariamente una amenaza.

Te puede interesar