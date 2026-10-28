¡Flamengo también pierde en el escritorio! CONMEBOL ratifica a Estudiantes de La Plata como finalista de Copa Libertadores

El elenco argentino va por su quinta corona de la ‘Gloria Eterna’, después de dejar en el camino al ‘Mengao’ en Río de Janeiro.

Flamengo Vs Estudiantes Copa Libertadores/ REUTERS.

En la memoria de todos los apasionados a la Copa Libertadores todavía se encuentran las imágenes de Estudiantes de La Plata eliminando a Flamengo en el propio Maracaná, en aquella definición desde el punto penal en la que el guardameta Fernando Muslera se agrandó y le dio el pasaje al ‘Pincha Rata’ a la final de esta edición del 2026.

Sin embargo, en los últimos días se vivieron momentos de tensión, después que el elenco de Río de Janeiro demandara ante la CONMEBOL la presencia de Marcos Rojo, el defensor argentino fue inscrito horas previas al partido de vuelta, para el ‘Mengao’ hubo inscripción indebida y con esto buscaban llegar ala final por medio del escritorio.

El combinado argentino celebró la decisión a través de sus redes sociales y una vez conocieron la respuesta de la entidad deportiva sudamericana comenzaron con toda la campaña de expectativa e invitación a toda su fanaticada para que los acompañe en la búsqueda de su quinta corona de la ‘Gloria Eterna’.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su… pic.twitter.com/YGMg5q5DLS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 28, 2026

A Flamengo le resta la respuesta que dé el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), no obstante dicha contestación de este organismo se conocería tiempo después que se dispute la gran final en Uruguay entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, dicho esto se queda sin argumentos para disputar el compromiso.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores 2026?

La final de la Copa Libertadores 2026 se estará jugando el próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay más exactamente en el Estadio Centenario. El horario está contemplado para que la pelota ruede a las 18:00 hs, horario local; eso significa a las 04:00 p.m. de Colombia y 03:00 del centro de México.

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