El discurso de Lucas González que abre el debate en redes: “Somos cien veces superiores a ellos”

En las famosas pausas de hidratación, las palabras del DT del Deportes Tolima no pasaron desapercibidas ante Nacional de Uruguay.

Lucas González, DT del Tolima | Eitan ABRAMOVICH / AFP

El primer día para la legión colombiana, en una nueva fecha de Copa Libertadores, sigue en deuda y prolonga la sequía de victorias. Así como Junior tropezó en Paraguay frente a Cerro Porteño, el Deportes Tolima no pudo en su visita a Nacional de Montevideo. El ‘Bolso’ le propinó un 3-1 que complica el anhelo de llegar a la siguiente fase.

Apenas van dos jornadas, pero el empate de local frente a Universitario, además de la reciente caída, enredaron las cuentas de Lucas González. El segundo tiempo marcó el dominio de los charrúas, esto después de que en la primera parte se vieran muy pocas llegadas de gol. Los tantos de Maximiliano Gómez, Sebastián Coates y Nicolás López corrieron por cuenta de la localía, mientras que Tolima respondió con un golazo de Brayan Rovira.

Hubo detalles que no pasaron de agache. Desde que inició la Copa Libertadores, sin duda, se ha captado la atención de qué dicen los técnicos para motivar a sus dirigidos. Eso ocurre en las famosas pausas de hidratación, donde los micrófonos van hacia cada uno de los banquillos.

El discurso que encendió redes

A Lucas González, desde Uruguay, no le perdonaron su discurso de arenga a los futbolistas. El técnico ‘Pijao’, quien pagó su fecha de sanción en el debut, reapareció y encendió las redes con sus palabras que, para unos reflejó claramente lo que desean oír los jugadores. Otros lo calificaron de “sobrador”.

“Somos cien veces mejores que ese equipo jugando al fútbol. Se los vamos a demostrar. Paren bolas”, expresó el técnico desde la raya cuando el juego iba sin goles.

"SOMOS 100 VECES MEJORES QUE ESE EQUIPO JUGANDO AL FÚTBOL"



¡Gran arenga de Lucas González Vélez, DT de Deportes Tolima, para sus jugadores vs. Nacional!



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Después del cotejo, el estratega dejó saber que es “lenguaje figurativo”, admitiendo además que las pausas de hidratación pueden ser “peligrosas”. Sin duda, generaron revuelo en la prensa uruguaya.

“En el momento en que estás ahí, estás con tus jugadores y es una forma de conectarte con ellos para que sientan la energía que quieres transmitir. Evidentemente es lenguaje figurativo, no puedes ser 100 veces mejor que un equipo. A lo que me refería es que jugando nuestro juego, somos mejores en eso”, puntualizó en conferencia de prensa.

Por lo pronto, Tolima se ve con la necesidad urgente de lograr sus primeros tres puntos en casa ante Coquimbo Unido. Aún tiene tiempo para planificar ese duelo, el 28 de abril a las 9:00 p.m. (hora COL), pero tendrá en el medio dos cotejos, uno ante Pereira y otro fuera de casa contra Millonarios para asegurar la clasificación.

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