Barcelona denuncia arbitraje “vergonzoso” en la Champions: Laporta promete nueva queja ante la UEFA

Luego de la eliminación ante el Atlético de Madrid, el presidente electo del conjunto culé sigue esperando respuestas de la primera queja tras el duelo ante la ida

El Barcelona quedó eliminado de la Champions League tras caer ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final. La derrota dejó un sabor amargo en el entorno culé, quienes consideraron que las decisiones arbitrales fueron clave en el resultado final. El presidente electo del Barça, Joan Laporta, no tardó en expresar su frustración y, nuevamente, se proclamó contra la actuación de los árbitros durante la eliminatoria: “Las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho”, comentó Laporta tras felicitar al Atlético por su pase a semifinales, afirmando que el arbitraje fue ‘una vergüenza’ tanto en el campo como en el VAR.

El directivo desglosó los momentos en los que, a su juicio, el Barcelona fue perjudicado. Uno de los puntos más sensibles fue la expulsión de Eric García, quien fue sancionado con una tarjeta amarilla en una jugada en la que, según Laporta, no era el último hombre: “Koundé podía llegar”, explicó el presidente, quien destacó que el árbitro de campo debería haber optado por una amarilla. Además, recordó que el VAR intervino para cambiar la decisión original, algo que el equipo no aceptó.

A lo largo de la eliminatoria, el presidente también se refirió a otras jugadas que consideró erróneas, como el gol anulado a Ferran Torres, el penalti no señalado a Olmo y la agresión a Fermín, que no fue sancionada: “Le abrieron la cara y no fue ni tarjeta”, mencionó, criticando la falta de acción por parte del árbitro. Además, recordó que en el partido de ida, el Barcelona también fue víctima de un penalti no señalado, lo que, según él, afectó el desarrollo de la eliminatoria.

El enfado de Laporta no solo se limitó a las decisiones arbitrales en los partidos contra el Atlético. También expresó su descontento con la respuesta de la UEFA tras la queja presentada por el Barcelona después del primer partido: “Estamos pidiendo explicaciones de por qué la UEFA respondió que la queja no era admisible”, explicó Laporta, quien adelantó que el club volvería a presentar una nueva queja formal ante la UEFA.

Barcelona presentará nueva queja ante la UEFA | Reuters

El presidente del Barcelona también aprovechó la ocasión para responder a quienes critican al club por supuestos favores arbitrales: “Los que dicen que los árbitros favorecen al Barça son unos sinvergüenzas”, sentenció Laporta, dejando claro su enojo ante estas acusaciones. Según él, las decisiones en esta eliminatoria demuestran que el Barcelona ha sido víctima de decisiones arbitrales equivocadas, que los perjudicaron en el camino hacia las semifinales.

Con la eliminación confirmada, el presidente se mostró firme en su convicción de que el Barcelona tiene que seguir luchando por la justicia en el fútbol. A pesar del golpe, el club se centrará en LaLiga y en sus próximos desafíos, pero la batalla por un arbitraje más justo sigue siendo una prioridad para Laporta y el Barcelona.

Finalmente, Laporta también aprovechó para recordar que la eliminación no será un obstáculo para los objetivos a largo plazo del club. El Barcelona, continuará trabajando para mejorar en todos los aspectos, y el proceso de queja ante la UEFA será solo una de las muchas acciones que se llevarán a cabo para garantizar un fútbol más justo y competitivo.

El presidente del Barça concluyó afirmando que, a pesar de la adversidad, el club sigue comprometido con su misión de ser un referente en el fútbol europeo, sin dejar de lado su lucha por la justicia en los arbitrajes.

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