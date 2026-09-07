Héctor Reynoso asegura que la Copa Libertadores lo puso en la mira de Europa

El exdefensa de Chivas aseguró que clubes de Rusia, España y Sudamérica buscaron ficharlo tras sus actuaciones internacionales

Reynoso revela ofertas del extranjero tras jugar la Libertadores. | Imago7.

La Copa Libertadores marcó una etapa importante en la carrera de Héctor Reynoso. El exdefensa de Chivas reveló que sus actuaciones en el torneo continental despertaron el interés de equipos de Europa y Sudamérica, aunque ninguna de las propuestas terminó por concretar su salida del fútbol mexicano.

En entrevista con RÉCORD, Reynoso reconoció que disputar la Libertadores amplió su exposición fuera de México y permitió que diferentes clubes siguieran su desempeño. El exjugador rojiblanco recordó que existieron acercamientos desde ligas europeas y también de instituciones sudamericanas.

“Hubo propuestas del fútbol de Rusia, de España, del fútbol sudamericano, de equipos importantes de Sudamérica. Creo que fui más visto por la Copa Libertadores, me ayudó a que la gente ahí no se olvidara de mí”, explicó.

Para Reynoso, la participación de Chivas en el torneo de Conmebol funcionó como una plataforma para mostrar a sus futbolistas ante otros mercados. El defensor permaneció en Guadalajara, pero reconoció que tuvo opciones para continuar su trayectoria fuera del país después de competir a nivel internacional.

Héctor Reynoso recuerda el impacto de la Copa Libertadores

El exzaguero fue uno de los jugadores que vivieron una época en la que los clubes mexicanos participaban regularmente en la Libertadores. Chivas tuvo algunas de sus actuaciones internacionales más recordadas durante ese periodo y Reynoso considera que la competencia contribuyó a que su nombre mantuviera presencia entre equipos extranjeros.

Aunque las propuestas procedentes de Rusia, España y Sudamérica no derivaron en un traspaso, el exfutbolista considera que la Libertadores fue determinante para que su carrera trascendiera fuera de la Liga MX. Su experiencia vuelve a poner sobre la mesa el escaparate que representaba el torneo para los futbolistas mexicanos.

“Los clásicos se tienen que jugar a muerte”

Reynoso también habló sobre la forma en la que han cambiado los clásicos del fútbol mexicano. A su consideración, las redes sociales y la interacción entre jugadores han modificado la manera en que se construye la rivalidad antes de los encuentros.

“Nosotros no nos veíamos, ni platicábamos, solamente lo leíamos en los periódicos o en entrevistas y ya nos enfrentábamos, por lo que no había una interacción previa”, recordó sobre la época en la que defendía la camiseta de Chivas.

El exdefensa aseguró que entiende los cambios generacionales, aunque considera necesario conservar la intensidad de este tipo de partidos. “Es la nueva era, hay que respetarla y que vayan sabiendo los chavos que esos partidos se tienen que ganar a muerte y jugar a muerte”, sentenció.

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