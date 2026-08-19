Independiente Rivadavia rozó la hazaña y cayó por penaltis ante Fluminense en los octavos de final

La Lepra llevó al conjunto brasileño hasta el límite, empató la serie en el cierre y terminó eliminada en la Copa Libertadores desde los once pasos en Mendoza

Independiente Rivadavia rozó la hazaña y cayó por penaltis. ANDRES LARROVERE / AFP

Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 después de empatar 1-1 ante Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas y caer 5-4 en la tanda de penaltis. El 0-0 registrado en la ida dejó la serie completamente abierta y obligó a definir al clasificado desde los once pasos, donde el conjunto brasileño mostró mayor efectividad y avanzó a los cuartos de final.

La Lepra planteó un partido paciente desde el inicio. El equipo de Alfredo Berti cerró espacios, intentó controlar las transiciones y evitó que las principales figuras ofensivas del rival encontraran comodidad. Fluminense tuvo mayor iniciativa, aunque durante la primera mitad generó pocas situaciones claras; una de las más peligrosas llegó al 35’, cuando Thiago Silva quedó en posición de remate tras un tiro de esquina, pero la acción terminó desviada.

Independiente Rivadavia tuvo una oportunidad importante al minuto 54. Elordi desbordó y envió un pase atrás para Alex Arce, quien recibió de frente al arco, pero no logró conectar con precisión y dejó escapar una de las opciones más claras del partido. Poco después, el escenario pareció favorecer aún más al conjunto mendocino.

Al 57’, Agustín Canobbio cometió una infracción desde atrás cuando ya estaba amonestado y recibió la segunda tarjeta amarilla. Fluminense se quedó con 10 jugadores, por lo que Independiente Rivadavia tuvo más de media hora para intentar aprovechar la superioridad numérica y buscar el boleto a cuartos. Sin embargo, el equipo brasileño supo reorganizarse y resistió sin perder por completo el control del encuentro.

La sorpresa llegó al minuto 75. Kevin Serna, uno de los futbolistas que ingresaron desde el banquillo, recibió una asistencia de Hércules, ganó por velocidad sobre la banda izquierda y definió cruzado para marcar el 0-1. El gol obligó a la Lepra a adelantar líneas y buscar el empate con mayor urgencia, mientras Fluminense intentaba proteger una ventaja que lo acercaba a la clasificación.

Independiente Rivadavia acumuló centros y futbolistas en campo rival hasta encontrar premio en el tiempo agregado. Tras una acción dentro del área, el balón impactó en la mano de Ignacio y el árbitro, después de ser llamado por el VAR, señaló penalti. Alex Arce tomó la responsabilidad y convirtió el 1-1, resultado que devolvió la vida al conjunto argentino y llevó la eliminatoria a la tanda desde los once pasos.

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La definición fue dramática. Fluminense convirtió por conducto de Thiago Silva, René, Hércules, Martinelli y Guga, mientras Luciano Acosta falló su disparo. Por Independiente Rivadavia marcaron Matías Fernández, Iván Villalba, Maxi Salas y Alex Arce, pero Fabio detuvo los remates de José Florentín y Rodrigo Atencio, intervenciones que terminaron inclinando la serie 5-4 a favor del conjunto carioca.

La eliminación puso fin a una participación histórica para Independiente Rivadavia en su primera Copa Libertadores. El equipo de Berti llevó a Fluminense hasta el límite, igualó ambos partidos de la serie y cayó únicamente desde los penaltis. Además, alcanzó los octavos de final e igualó la mejor actuación de un club mendocino en el certamen, dejando una campaña marcada por la competitividad y por haber llevado a un reciente campeón continental hasta una definición dramática.

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