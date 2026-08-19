¡1203 días después! Sebastián Villa vuelve a anotar con la camiseta de Boca Juniors

El atacante colombiano de 30 años, Sebastián Villa, anotó el segundo gol de la victoria de Boca Juniors ante Recoleta de Paraguay.

Sebastián Villa volvió a anotar en Boca Juniors | REUTERS/Cesar Olmedo

Se llevaron a cabo los partidos de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Boca Juniors visitó Asunción, Paraguay para verse las caras con Recoleta. El juego de ida, que se llevó a cabo en La Bombonera, había quedado tres a uno a favor de los argentinos.

Con una gran actuación del colombiano Sebastián Villa, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció por cuatro goles a cero a Recoleta. Un resultado que lo deja completamente clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Santiago Ascacibar, anotaron los goles del ‘xeneize’.

Un juego donde el ecuatoriano Enner Valencia debutó como nuevo jugador de Boca Juniors de Argentina. Los ‘gauchos’ fueron amos, dueños y señores del partido de principio a fin. Ahora, el conjunto de Buenos Aires quedará atento a los demás cruces para definir su rival en la siguiente instancia de ‘La Otra Conquista’.

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Sebastián Villa anota con Boca Juniors después de tres años

El atacante colombiano, quien fue uno de los flamantes refuerzos del ‘xeneize’ para esta nueva temporada, marcó su primer gol tras su regreso al club argentino. Sebastián Villa fue titular y disputó la totalidad del partido entre Boca Juniors de Argentina y Recoleta de Paraguay. Al minuto 43, el ‘cafetero’ recibió un balón por banda, remató encima del rival y en el rebote logró marcar su primera anotación en esta segunda etapa con la camiseta del equipo azul y oro.

🇨🇴⚽️ GOL DE SEBASTIÁN VILLA



El delantero de 30 años anotó el segundo gol de #BocaJuniors ante #Recoleta por la vuelta de los octavos de final de #CopaSudamericana



Primer gol en @Sudamericana

1ª anotación de la temporada pic.twitter.com/DMGPdsmwRI — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 18, 2026

El ex Independiente Rivadavia tuvo un partido bastante destacado. Un gol, cinco remates, 26 de 33 pases acertados, 100 % de efectividad en sus pases largos, tres de cinco regates exitosos, tres pases claves y cuatros recuperaciones, fueron los números del colombiano.

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Con esta actuación, Sebastián Villa acumula un gol y tres asistencias en su regreso a Boca Juniors. Así mismo, el también colombiano Álvaro Montero se mostró solido en la portería y logró sacar su tercera valla invicta desde su llegada al equipo de Buenos Aires.

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