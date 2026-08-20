Tigres recurre a Víctor Vucetich como solución ante la falta de entrenador

El experimentado estratega mexicano surge como candidato para cerrar una búsqueda de más de 20 días y devolver estabilidad al banquillo auriazul

Vucetich aparece como la solución de Tigres. Imago 7

Víctor Manuel Vucetich sería la solución de Tigres para terminar con una búsqueda que ya supera los 20 días. El experimentado estratega mexicano apunta a convertirse en el elegido para asumir la dirección técnica de los felinos por lo que resta del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después de analizar entrenadores con experiencia dentro y fuera de México, la directiva auriazul apostaría por un técnico que actualmente radica en Monterrey y cuya historia reciente está estrechamente relacionada con el principal rival de la ciudad. Vucetich fue campeón con Rayados de Monterrey en el Apertura 2009 y Apertura 2010, además de construir una de las etapas más exitosas del club albiazul.

El nombre del entrenador apareció de manera sorpresiva después de semanas en las que diferentes candidatos fueron relacionados con Tigres. Su disponibilidad y amplio conocimiento de la Liga MX terminaron por colocarlo como una alternativa para sustituir a Guido Pizarro.

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Víctor Vucetich aparece como opción para dirigir a Tigres

Vucetich no había figurado entre los principales candidatos durante las más de tres semanas de búsqueda del nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, el entrenador ya sostuvo un primer acercamiento con representantes de Tigres para analizar su posible regreso a la institución.

La reunión tuvo una particularidad: Gerardo Torrado y Carlos Valenzuela, responsables del área deportiva, no participaron en ese primer encuentro. Ambos permanecieron con el equipo durante la práctica previa al partido del viernes frente al Atlante.

La aparición de Vucetich generó sorpresa tanto alrededor de la institución como entre los aficionados, debido a que su nombre prácticamente no había formado parte de las versiones surgidas desde la renuncia de Pizarro.

Vucetich tiene dos años sin dirigir en la Liga MX

El llamado ‘Rey Midas’ regresaría a los banquillos después de permanecer alejado de la Primera División mexicana. Su experiencia más reciente fue al frente de Mazatlán, etapa en la que dirigió 39 partidos y registró ocho victorias, 15 empates y 16 derrotas.

Ahora tendría la posibilidad de asumir un proyecto con una exigencia completamente diferente. Tigres necesita resultados inmediatos después de un complicado arranque en el Apertura 2026 y de quedar eliminado durante la primera fase de la Leagues Cup.

Vucetich hizo historia con Monterrey, pero también tiene pasado en Tigres

La posible contratación tiene un ingrediente especial por la profunda identificación de Vucetich con Rayados.

El entrenador mexicano construyó una de las etapas más exitosas en la historia del Monterrey y conquistó los campeonatos del Apertura 2009 y Apertura 2010, además de otros títulos internacionales durante su gestión.

Pero antes de convertirse en una figura histórica del conjunto albiazul, Vucetich ya había ocupado el banquillo de Tigres. Su primera etapa estuvo marcada por uno de los episodios más dolorosos en la historia auriazul: era el entrenador cuando los felinos consumaron su descenso en 1996, aunque que aquella experiencia no impidió su regreso.

Vucetich recibió una segunda oportunidad y volvió a dirigir a los universitarios entre 1999 y 2000, por lo que una eventual contratación para el Apertura 2026 significaría el comienzo de su tercera etapa al frente de Tigres.

Tigres busca terminar con más de 20 días de incertidumbre

La posible llegada de Vucetich representaría finalmente el cierre de una de las búsquedas de entrenador más prolongadas de los últimos años para la institución. Desde la renuncia de Guido Pizarro, Tigres ha trabajado con un cuerpo técnico interino mientras diferentes candidatos aparecieron en el radar de la directiva.

Ahora, después de explorar alternativas dentro y fuera del país, la solución podría estar en un entrenador que conoce la ciudad, la Liga MX y también a Tigres. Víctor Manuel Vucetich pasó de no aparecer entre los principales candidatos a colocarse como una alternativa para tomar un equipo necesitado de estabilidad y resultados en el Apertura 2026.

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