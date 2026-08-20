Miguel Borja se suma a una década de apuestas extranjeras en el ataque del América

El atacante colombiano está a un paso de reforzar a los azulcremas y sumarse a una lista de jugadores extranjeros que buscaban darle gol al equipo

Una década de delanteros extranjeros en América | Imago7

Miguel Borja aterrizó este miércoles 19 de agosto en la Ciudad de México y quedó a un paso de convertirse en nuevo delantero del América. El colombiano llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después del acuerdo alcanzado con Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, y deberá completar las pruebas médicas y la firma de contrato antes de que las Águilas hagan oficial la operación. Su llegada reabre un debate en Coapa: cuánto han rendido los atacantes extranjeros contratados durante la última década.

No todos los atacantes foráneos tuvieron la misma función ni llegaron con el mismo cartel, pero todos enfrentaron una exigencia semejante: producir de inmediato y competir por campeonatos. En ese periodo hubo apuestas costosas, incorporaciones de bajo perfil, actuaciones decisivas y etapas condicionadas por lesiones.

Silvio Romero abrió este tramo en 2016 con un paso productivo, aunque sin convertirse en el goleador dominante que esperaba la afición. El argentino disputó 64 partidos, marcó 20 tantos y entregó siete asistencias antes de salir en 2018. Un año después de su llegada apareció Cecilio Domínguez, atacante paraguayo que terminó con 21 goles en 74 encuentros y participó en la conquista del Apertura 2018. Ambos dejaron números respetables, pero su recuerdo quedó por debajo de otros referentes extranjeros del club.

La apuesta cambió de dimensión en 2018 con Jérémy Ménez y Roger Martínez. El francés llegó con experiencia en clubes europeos, pero las lesiones y la falta de continuidad limitaron su etapa a 23 partidos, cinco goles y cinco asistencias. Martínez, en cambio, permaneció cinco años: acumuló 162 encuentros, 35 anotaciones y 17 pases de gol, además de una Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones. Su relación con la tribuna tuvo altibajos, aunque su permanencia y sus títulos lo distinguen entre los extranjeros de este periodo.

En 2019, América volvió a invertir en dos perfiles opuestos. Nicolás Castillo llegó como una figura probada en la Liga MX, pero una fractura de peroné y posteriormente una trombosis alteraron por completo su trayectoria; cerró su etapa con 27 partidos y nueve goles. Federico Viñas aterrizó casi como un desconocido, anotó apenas ingresó en su debut contra Pumas y terminó con más de 100 partidos oficiales y 24 goles con el América. El uruguayo no fue una estrella permanente, pero sí representó una apuesta de menor expectativa que consiguió sostenerse durante varias temporadas.

También hubo operaciones que prácticamente no dejaron huella. Sergio Díaz, paraguayo que pertenecía al Real Madrid Castilla, se marchó después de nueve apariciones y apenas dos titularidades con el primer equipo.

La etapa más efectiva llegó entre 2022 y 2024. Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez firmó 21 goles y siete asistencias en 65 partidos, además de integrar al campeón del Apertura 2023. Julián Quiñones elevó todavía más el impacto: registró 23 anotaciones y 10 asistencias en 52 encuentros, con los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Campeón de Campeones 2024. En poco tiempo, ambos se convirtieron en los ejemplos más claros de delanteros extranjeros que acompañaron sus cifras con trofeos.

El caso de Quiñones requiere una precisión para este recuento. Llegó al América en el Apertura 2023 como futbolista colombiano y, por lo tanto, como extranjero para efectos de su historia deportiva en el club. El 11 de octubre de ese año recibió su carta de naturalización y se convirtió oficialmente en mexicano. Su cambio de nacionalidad ocurrió cuando ya vestía la camiseta azulcrema, por lo que su contratación forma parte de las apuestas extranjeras realizadas por la directiva.

Después aparecieron Rodrigo Aguirre, Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga. Aguirre tuvo un balance de 16 goles en 58 partidos, ganó una Liga MX y la Campeones Cup antes de marcharse a Tigres en febrero de 2026. Dávila comenzó el Clausura 2026 con dos anotaciones en siete jornadas, pero sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Zúñiga, por su parte, cerró aquella fase regular con un gol en 15 partidos. Ese escenario, sumado a las lesiones de Henry Martín, explicó la búsqueda de otra referencia para el área.

Brian Rodríguez, atacante uruguayo que llegó al América procedente del LAFC y que, aunque se desempeña principalmente como extremo, ha formado parte importante de las variantes ofensivas del conjunto azulcrema. Su velocidad, capacidad para atacar por las bandas y llegada al área le permitieron mantenerse como una alternativa en diferentes etapas del equipo, además de integrar el plantel que conquistó el tricampeonato de Liga MX entre el Apertura 2023 y el Apertura 2024.

Brian Rodríguez es un elemento clave de los azulcremas | Imago7

En el periodo más reciente también estuvieron Allan Saint-Maximin y Óscar Perea. El francés causó expectativa por su experiencia internacional, pero su paso concluyó en febrero de 2026 después de 15 partidos y tres goles. Perea, colombiano de 20 años, llegó cedido por una temporada con opción de compra y marcó en su presentación frente a Portland Timbers en la Leagues Cup. Su perfil es de proyección; el de Borja, por edad y recorrido, responde a una necesidad más inmediata.

Borja aterriza con argumentos comprobables. A los 33 años, durante su estancia en Al Wasl disputó 16 encuentros y convirtió ocho goles entre la liga de Emiratos Árabes Unidos y la AFC Champions League Two. Su carrera incluye pasos por River Plate, Palmeiras, Junior, Atlético Nacional y Gremio, con 216 goles en 522 partidos de clubes. Además, ya había viajado a México para fichar por Cruz Azul a finales de 2025, pero la operación se cayó porque el conjunto celeste no liberó una plaza de extranjero.

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