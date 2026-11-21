Palmeiras y Estudiantes de La Plata protagonizarán el partido por el título en la edición 67 del torneo de clubes más importante de la Conmebol

Halftime Show en la final de la Copa Libertadores 2026 | AFP – Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores 2026, entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, que se jugará en el estadio Centenario de Montevideo el sábado 28 de noviembre, tendrá un show inédito en el encuentro por el título, que se juega a partido único y en sede neutra desde 2019. Los perfiles oficiales en redes sociales del torneo confirmaron que se realizará un show de medio tiempo, al mejor estilo del Super Bowl en el fútbol americano.

¿Quién cantará en el primer Halftime Show en la historia de la Copa Libertadores

El encargado de encabezar la presentación será el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio, de 28 años. El artista cuenta con un antecedente reciente en este tipo de formatos, tras participar junto a Ricky Martin en el espectáculo de mediotiempo del encuentro de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys disputado en septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En declaraciones recogidas por el comunicado, el músico afirmó: “¡Quiero hacer un show inolvidable, a la altura de la pasión de quienes estén siguiéndolo!”.

“¡Por primera vez, la Gloria Eterna tendrá su propio HALFTIME SHOW! Pedro Sampaio será el protagonista de este espectáculo histórico, presentado por Coca-Cola, en la Final de la CONMEBOL Libertadores 2026. ¡El fútbol y la música se unen para hacer historia!”, indicó la Conmebol en su post de redes sociales.

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El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, sostuvo en el mismo texto: “Nuestra visión al 2030 es consolidarnos como líderes en entretenimiento deportivo, innovando y ofreciendo experiencias cada vez más memorables para nuestros hinchas”.

¿A qué hora será el show de medio tiempo de la final de Libertadores 2026 y cuánto tiempo durará?

De acuerdo con el comunicado oficial de la confederación sudamericana, la actuación durará siete minutos y tendrá lugar fuera del terreno de juego, con el propósito de ajustarse a los tiempos reglamentarios y no alterar el desarrollo deportivo. El número incluirá coreografía y combinará funk carioca con elementos asociados a la “cultura del fútbol”. El pitazo inicial del partido está programado a las:

Colombia, Ecuador, Perú: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 5:00 p. m.

5:00 p. m. México: 2:00 p. m.

¿Quién transmitirá en vivo el Halftime Show de la Final de Libertadores 2026 y dónde mirar?

El primer Halftime Show en la historia de la Final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras se verá en más de 100 países a nivel mundial. Estas son las señales en las que podrán disfrutar del show de Pedro Sampaio en Colombia, México y los países de los equipos finalistas:

México y Colombia: ESPN y Disney+ Plan Premium.

Argentina: ESPN, Telefe y Disney+ Plan Premium.

Brasil: Globo, ESPN, Disney+ Plan Premium.

Palmeiras vs Estudiantes: ¿Dónde se juega la gran final de Libertadores 2026?

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata se jugará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Será la segunda vez en la historia que el mítico escenario uruguayo acoja el partido por el título en el torneo de clubes más importante de Suramérica desde el 2019, año en el que se instauró la final en sede neutral.

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