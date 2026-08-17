Toma fuerza Bogotá como sede de América de Cali tras las afectaciones del Pascual Guerrero

El Campín aparece como la principal alternativa para que América de Cali juegue como local mientras se define cuándo podrá regresar al Pascual Guerrero.

América podría jugar en El Campín | Alcaldía de Bogotá.

América de Cali continúa buscando un escenario para disputar sus partidos como local, luego de que el estadio Pascual Guerrero quedara fuera de servicio por las afectaciones que dejó el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Ante este panorama, Bogotá empieza a ganar fuerza como una alternativa para el conjunto escarlata.

El Campín toma ventaja entre las opciones

El escenario que actualmente aparece como principal posibilidad es el estadio El Campín, donde América podría disputar algunos de sus compromisos de la Liga BetPlay-II y la Copa BetPlay. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, en las últimas horas se conocieron avances en las conversaciones que acercan al equipo vallecaucano a la capital del país.

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La situación se originó después de que el Pascual Guerrero resultara afectado por el fuerte movimiento telúrico. América informó que ninguno de sus futbolistas sufrió heridas de gravedad, aunque Yhormar Hurtado tuvo algunos raspones luego de lanzarse desde el segundo piso de una vivienda para ponerse a salvo durante el terremoto.

Palmira también aparece como alternativa

En el aspecto deportivo, la imposibilidad de utilizar su escenario habitual llevó a la dirigencia de América a estudiar diferentes opciones. Una de ellas es el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, escenario que no habría sufrido daños importantes tras el sismo. Sin embargo, El Campín empieza a tomar ventaja como la alternativa que podría permitirle al club afrontar sus próximos compromisos.

El periodista Cristian Mejía entregó una actualización sobre las conversaciones que se adelantan para que América pueda utilizar el escenario bogotano. El siguiente paso será una reunión con la Comisión, que deberá analizar la situación y establecer las condiciones necesarias para autorizar al cuadro escarlata a jugar como local en Bogotá.

América ya tiene fecha para volver a jugar como local

La búsqueda de una sede adquiere especial importancia porque América ya tiene programado un partido como local en la reanudación de la Liga BetPlay. El compromiso corresponde a la séptima jornada del campeonato y está previsto para el miércoles 26 de agosto frente a Junior, aunque por ahora continúa con estadio por definir.

El calendario establecido por la Dimayor contempla tres partidos para América en el regreso del campeonato. El primero será como visitante frente a Santa Fe, el sábado 22 de agosto a las 6:10 p.m., precisamente en El Campín. Posteriormente, el conjunto escarlata recibirá a Junior el miércoles 26 de agosto a las 6:20 p.m., encuentro que todavía no tiene escenario confirmado.

La tercera fecha será nuevamente fuera de casa. América visitará a Jaguares el sábado 29 de agosto, a las 4:25 p.m., en el estadio Jaraguay. De esta manera, el duelo ante Junior es el principal compromiso que obliga al equipo caleño a resolver cuanto antes dónde ejercerá su localía.

Si finalmente recibe la autorización correspondiente, El Campín podría convertirse en la casa temporal de América de Cali mientras se determina cuándo estarán dadas las condiciones para regresar al Pascual Guerrero. Por ahora, la decisión dependerá de la reunión con la Comisión y de las condiciones que establezcan las autoridades de Bogotá para permitir el uso del escenario.

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