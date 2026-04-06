Rating Colombia del 5 de abril de 2026, según CNC: ¿Quién fue eliminado en ‘La Casa de los Famosos’?

A pesar de la atención, el Canal Caracol nuevamente acaparó la atención en el país. Toda la información en Claro Sports.

La Casa De Los Famosos 2026 / Canal RCN.

Nuevamente hubo jornada de eliminación en ‘La Casa de los Famosos’, el capítulo más esperado por sus fanáticos. A pesar de la puntuación y el 7.21% de atención, no le alcanzó para ser el programa más visto de este domingo 5 de abril del 2026. Todos los detalles en Claro Sports.

Rating en Colombia del 5 de abril de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol PRM | 10.86%

2. Los Informantes | Canal Caracol | 7.91%

3. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 7.21%

4. Noticias Caracol MD | 6.39%

5. Expediente Final | Canal Caracol | 5.96%

6. Séptimo Día | Canal Caracol | 5.92%

7. Noticias RCN PRM | 4.83%

8. La Red | Canal Caracol | 4.42%

9. Caso Cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2.86%

10. Yo, José Gabriel | Canal RCN | 2.60%

¿Quién fue eliminado en ‘La Casa de los Famosos’?

En la noche de este domingo 5 de abril se vivió una nueva noche de eliminación en la casa más famosa de Colombia. Dicho esto, otra vez Mailyn Patiño tuvo que despedirse del reality; la actriz tuvo el porcentaje de votación más bajo con 4.76, seguido por Juan Arango de 5.14% y en el tercer lugar Mariana Zapata con 14.3%. El capítulo cumplió con sus expectativas y fue top 3 del escalafón.

Eliminación La Casa De Los Famosos / RCN.

Parrilla futbolera de este martes, 6 de abril del 2026:

01:45 p.m. | Napoli vs AC Milan | Serie A.

02:45 p.m. | Casa Pia vs Benfica | Primeira Liga de Portugal.

03:30 p.m. | Pereira vs Alianza | Liga BetPlay.

08:10 p.m. | Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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